Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)

Музикант виконав свою версію знаменитої пісні

Французький співак Поль Манондіз перепел відомий хіт українського артиста Олега Винника. Відповідне відео було опубліковано в YouTube.

Поль переклав хіт "Вовчиця" французькою і сам його виконав.

"У мене є нереальне повагу до кар'єри Олега Винника. Він дуже талановитий співак, артист і шоумен. Його пісні знають на пам'ять, а шанувальники його творчості - люди абсолютно різного віку і статі", - підписав ролик французький артист.

Відео: Кавер на хіт Олега Винника (youtube.com/Paul Manandise)

Користувачі мережі оцінили кавер Поля Манондіза.

"Як красиво це звучить французькою!" - пишуть вони.

"Як романтично! Просто зачаровує", - відзначили в мережі.

До речі, Олег Винник стане хедлайнером одного з найбільших фестивалів Європи.

Артист представить ексклюзивну програму, що складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів, які сьогодні по істині можна назвати "народними".

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