Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)

Музикант виконав свою версію знаменитої пісні
Французький співак Поль Манондіз перепел відомий хіт українського артиста Олега Винника. Відповідне відео було опубліковано в YouTube.
Поль переклав хіт "Вовчиця" французькою і сам його виконав.
"У мене є нереальне повагу до кар'єри Олега Винника. Він дуже талановитий співак, артист і шоумен. Його пісні знають на пам'ять, а шанувальники його творчості - люди абсолютно різного віку і статі", - підписав ролик французький артист.
Відео: Кавер на хіт Олега Винника (youtube.com/Paul Manandise)
Користувачі мережі оцінили кавер Поля Манондіза.
"Як красиво це звучить французькою!" - пишуть вони.
"Як романтично! Просто зачаровує", - відзначили в мережі.
До речі, Олег Винник стане хедлайнером одного з найбільших фестивалів Європи.
Артист представить ексклюзивну програму, що складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів, які сьогодні по істині можна назвати "народними".
Що ви не знали про улюбленця країни