"Що за мода?": Седокова обурила шанувальників виступом без білизни (фото)

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники артистки вважають, що "треба міру знати"

Нещодавно скандальна українська співачка Анна Седокова, яку намагалися позбавити батьківських прав, з'явилася на сцені без нижньої білизни. Такий вибір наряду не залишився без уваги з боку фанатів. Своє невдоволення з цього приводу вони висловили під її знімком Instagram.

На знімку Анна Седокова зображена в довгій червоній сукні з розрізами, через які створюється враження, що дівчина виступає без нижньої білизни. Насправді, швидше за все, вона використовувала спеціальну білизну без бретелей.

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Під знімком артистка тільки подякувала всім за підтримку, адже до цього вона довгий час чекала літак в аеропорту.

"Все, я в літаку! Дякую всім за підтримку. Напевно, коли-небудь, можливо, імовірно, я буду приходити на посадку за 30 хвилин. Хоча Дуже сумніваюся... . Моє життя завжди буде схоже на пригоду! І я люблю кожну її мить! Навіть так! Всі.) Я лечу на Міконос", — написала Седокова.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Незважаючи на широку поширеність нижньої білизни без бретелей, в коментарях буквально почався скандал через зайву відвертість наряду.

"Ще одна Волочкова"; "Це взагалі сукня або нічна сорочка?", "Скоро взагалі голими почнуть виступати", "Сукня невдала", "А де труси?", "Нормально, одяглася "голяка", "Білизна б звичайно не завадила", "Що, це мода зараз без трусиків ходити?", "Ахах, прикрий свій сором, Аня", — пишуть коментатори.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, що нещодавно екс-чоловік Анни Сєдокової знову став батьком.

Нещодавно ми писали про те, що екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Седокова не змогла потрапити на поїзд з Києва до Москви. Пізніше вона зізналася, що ніколи не стане домогосподаркою.

Відео: (video.rbc.ua)