"Что за мода?": Седокова возмутила поклонников выступлением без белья (фото)

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Поклонники артистки считают, что "надо меру знать"

Недавно скандальная украинская певица Анна Седокова, которую пытались лишить родительских прав, появилась на сцене без нижнего белья. Такой выбор наряда не остался без внимания со стороны фанатов. Свое недовольство по этому поводу они высказали под ее снимком в Instagram.

На снимке Анна Седокова изображена в длинном красном платье с разрезами, через которые создается впечатление, что девушка выступает без нижнего белья. На самом деле, скорее всего, она использовала специальное белье без бретелек.

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Под снимком артистка только поблагодарила всех за поддержку, ведь до этого она долгое время ожидала самолет в аэропорту.

"Все, я в самолете! Спасибо всем за поддержку. Наверное, когда-нибудь, возможно, вероятно, я буду приходить на посадку за 30 минут. Хотя... Очень сомневаюсь. Моя жизнь всегда будет похожа на приключение! И я люблю каждую ее секунду! Даже так! Все.) Я лечу на Миконос", — написала Седокова.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Несмотря на широкую распространенность нижнего белья без бретелей, в коментариях буквально начался скандал из-за излишней откровенности наряда.

"Еще одна Волочкова"; "Это вообще платье или ночная рубашка?", "Скоро вообще голыми начнут выступать", "Платье неудачное", "А где трусы?", "Нормально, оделась "голышом", "Но белье бы конечно не помешало", "Что, это мода сейчас без трусиков ходить?", "Ахах, прикрой свой срам, Аня", — пишут комментаторы.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Напомним, что недавно экс-супруг Анны Седоковой снова стал отцом.

Недавно мы писали о том, что экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова не смогла попасть на поезд из Киева в Москву. Позже она призналась, что никогда не станет домохозяйкой.

Видео: (video.rbc.ua)