"Вова, Слава, ви шо "Так"? Потап заявив про політичні амбіції

Співак опублікував відео з закликом

Відомий український співак і продюсер Потап заявив про свої політичні амбіції. Відео з відповідною заявою Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Потап повідомив, що він теж хоче брати участь у політичних перегонах.

Але він не цілиться на президентське крісло, у нього запити скромніші – він хоче стати міністром культури України.

У своєму Instagram Потап опублікував відео, в якому звертається до Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука.

"Вова...Слава...ви шо "Так"? Тому що, всі мене запитують, що там Вова, що там Слава. Ну ніби так. Так просто, якщо ви так, то я тоді шо? Міністр культури, а?" - звернувся до колег шоумен.

Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap) 2 Лип 2018 в 6:10 PDT

До речі, раніше Володимир Зеленський також звертався із закликом до Святослава Вакарчука.

"Всіх хочу привітати з Днем Конституції України! І в цей день у мене тільки одне питання: Слава, ну що, ти так? Чи ні? Тому що, якщо ти залізно так, або ні, ну тоді і я", - сказав на відео шоумен.

"А все знову питають, ну що я. А що я? Я-то зрозуміло, що ти? Просто якщо ти і я – це ми, розумієш? А якщо ми - то це всіх", - додав Зеленський.

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