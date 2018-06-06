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"Я, ти, він, вона": Дорофєєва зіграє у фільмі разом із Зеленським і Кошовим

STYLERЗірки        06.06.2018 - 16:55
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Зірка зіграє одну з ролей в картині

Українська співачка й солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва спробує свої сили в новому амплуа. Зірка зіграє в романтичній комедії "Я, ти, він, вона" від гумористичної студії "Квартал 95". Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив Володимир Зеленський.

"Я, ти, він, вона. Початок", - написав він, оголошуючи старт зйомок фільму.

Скріншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

"Друзі, у мене для вас супер крута новина. Вперше ви мене побачите у великому кіно. Фільм матиме назву "Я, ти, він і вона"", - розповіла Дорофєєва.

 

 

Відео: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка також опублікувала відео зі знімального майданчика.

Партнерами Дорофєєвої стали Володимир Зеленський та Євген Кошовий.

Раніше Надя Дорофєєва вже пробувала свої сили в кінематографі. Вона озвучувала мультфільм.

 

 

Відео: Володимир зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)

Раніше Надя Дорофєєва в образі спокусливої русалки захопила мережа.

Так, на своїй Instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала фото у напівпрозорій сукні, волосся Наді пофарбоване в бузковий колір. Співачка позує на узбережжі.

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Теги: Время и стекло, квартал 95, Фильм
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