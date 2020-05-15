Украинским автомобилистам готовят новые льготы: кому именно

Электромобиль (иллюстративное фото: freepik.com)

В Раде собрались ввести новые налоговые и таможенные льготы для покупателей и производителей электромобилей

В Украине владельцам электромобилей собираются предоставить льготы, чтобы стимулировать производство и рынок такого вида транспорта в стране. Народные депутаты зарегистрировали в парламенте два законопроекта №3476 и №3477 об изменениях в налогообложении.

Как рассказал один из авторов инициативы депутат Роберт Горват, речь идет о введении ряда новых налоговых и таможенных льгот для покупателей и потенциальных производителей электромобилей и комплектующих к ним, а также продлении освобождения от НДС электрокаров до 2025 года (сейчас оно действует до 2022-го).

"Эти документы фактически дадут возможность Украине создать условия для развития рынка и строительства электрокаров и дадут новую жизнь области автомобилестроения. В то же время, они сделают доступными для украинцев машины мировых производителей", - написал политик в своем Facebook 15 мая.

Нардеп отметил, что в Украине сейчас уже существует достаточный промышленный потенциал для производства электрокаров: 5 автобусных заводов, 1 завод грузовых автомобилей, есть мощности по производству около 300 тысяч легковых автомобилей на 3-х заводах. Также уже налажено серийное производство трамваев и троллейбусов.

По мнению депутатов, их законопроекты позволят привлечь инвестиции в производство электромобилей (легковых, грузовых, спецтехники и прочих), зарядных устройств, комплектующих изделий к ним.

Также ожидается, что они позволят стимулировать спрос на автобусы, легковые и грузовые автомобили с электродвигателями, дадут возможность Украине "стать участником европейского электромобильного рынка".

Кроме того, добавил Горват, одновременно появится возможность сделать иностранные электрокары дешевле и доступнее для украинцев.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения и разрешил таксистам использовать полосы движения общественного транспорта.

Автор: Владимир Костырин