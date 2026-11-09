Домашній рецепт чебуреків від редакторки Styler: покроковий процес приготування (фото)

Чебуреки з сиром та зеленню

Якщо хочеться урізноманітнити звичну страву, можна спробувати чебуреки із сирною начинкою. Поєднання ніжного сиру та ароматної зелені добре доповнює хрустке тісто, а сама страва підходить для ситного домашнього обіду або перекусу.

У відеорецепті на YouTube-каналі "Домашні рецепти" показано варіант чебуреків із кисломолочним і плавленим сиром та зеленню. Для основи авторка використовує дріжджове тісто.

Такий спосіб приготування відрізняється від класичного варіанта з м'ясом, але теж дозволяє отримати апетитну домашню випічку на сковороді.

Мій рецепт класичних чебуреків із м'ясом

А я вирішила приготувати класичні чебуреки з м'ясом. Мені подобається, коли тісто виходить тоненьким, із золотистими пухирцями, а всередині залишається соковита начинка з фаршу та цибулі.

Для цього рецепта обрала заварне тісто на окропі. Воно досить еластичне, добре розкачується та не потребує складних інгредієнтів. До фаршу додаю холодну воду або бульйон, щоб начинка після смаження не була сухою.

Час приготування: приблизно 1 година 20 хвилин, включно з відпочинком тіста.

Кількість порцій: орієнтовно 8-10 чебуреків залежно від розміру.

Готові чебуреки з хрусткою золотистою скоринкою (фото: Styler)

Інгредієнти для домашніх чебуреків

Для тіста:

Пшеничне борошно - 3 склянки (приблизно 450-500 г).

Окріп - 250 мл.

Сіль - 1 ч. ложка.

Цукор - 1 ч. ложка.

Рослинна олія - 1-2 ст. ложки.

Горілка або оцет 9% - 1 ст. ложка.

Для начинки:

М'ясний фарш (яловичина або суміш свинини з яловичиною) - 350-500 г.

Ріпчаста цибуля - 1-2 великі цибулини (приблизно 150 г).

Холодна вода або м'ясний бульйон - 100-150 мл.

Сіль і чорний мелений перець - за смаком.

Коріандр або зіра - за бажанням.

Для смаження:

Рафінована рослинна олія - від 400 мл залежно від розміру та глибини сковороди.

Як приготувати класичні чебуреки з м'ясом

Крок 1. Готую заварне тісто

Спочатку просіюю борошно в глибоку миску. Додаю сіль і цукор, перемішую сухі інгредієнти.

Поступово вливаю окріп, постійно помішуючи масу ложкою. Гаряча вода частково заварює борошно, завдяки чому тісто стає більш податливим.

Коли суміш трохи охолоне, додаю рослинну олію та горілку або оцет. Після цього замішую тісто руками приблизно 7-10 хвилин, доки воно не стане гладеньким та еластичним.

Якщо тісто сильно липне, підсипаю трохи борошна, але не надто багато, щоб воно не стало жорстким.

Готове тісто накриваю та залишаю відпочивати на 25-30 хвилин.

Крок 2. Змішую фарш із цибулею

Поки тісто відпочиває, готую м'ясну начинку.

Цибулю дрібно нарізаю або подрібнюю. Додаю її до фаршу разом із сіллю, чорним перцем і спеціями за бажанням.

Після цього поступово вливаю холодну воду або м'ясний бульйон, добре перемішуючи начинку. Фарш має бути вологим і пластичним, але не надто рідким. Якщо додати забагато води, під час формування чебуреків начинка може витікати.

Саме завдяки цибулі та додатковій рідині м'ясо після смаження виходить соковитішим.

Крок 3. Розкачую тісто та викладаю начинку

Відпочиле тісто ділю на однакові частини. Кожну розкачую в тонкий круглий пласт завтовшки приблизно 1-2 мм.

На одну половину викладаю м'ясну начинку та рівномірно розподіляю її ложкою.

Важливо залишити приблизно 1,5-2 см вільного тіста біля країв, щоб їх можна було добре з'єднати.

Не кладу надто товстий шар фаршу, адже він має повністю приготуватися під час смаження.

Накриваю начинку другою половиною тіста та обережно притискаю, випускаючи зайве повітря.

Формування чебуреків із м'ясною начинкою (фото: Остапова Анастасія)

Крок 4. Закріплюю краї виделкою

Краї чебуреків ретельно з'єдную пальцями, а потім додатково притискаю виделкою по всьому півколу.

Цей простий прийом допомагає краще закріпити тісто та створює характерний візерунок.

Перед смаженням перевіряю, чи немає отворів або розривів, через які може витекти м'ясний сік.

Краї чебуреків закріплюю виделкою (фото: Остапова Анастасія)

Крок 5. Смажу чебуреки до золотистої скоринки

У глибокій сковороді розігріваю рафіновану рослинну олію приблизно до 170-180°C.

Обережно викладаю чебуреки в гарячу олію. Не заповнюю сковороду повністю, щоб температура не знижувалася надто швидко.

Обсмажую орієнтовно по 3-4 хвилини з кожного боку до рівномірної золотистої скоринки.

Точний час залежить від розміру чебуреків, товщини тіста та кількості начинки. Важливо, щоб фарш усередині повністю приготувався.

Готові чебуреки перекладаю на паперові рушники або решітку, щоб прибрати зайву олію.

Домашні чебуреки під час смаження (фото: Остапова Анастасія)

Що зробити, щоб чебуреки були хрусткими та не розривалися

Не додавати забагато борошна. Тісто має залишатися м'яким та еластичним. Надлишок борошна робить його щільнішим, а готову скоринку - жорсткішою.

Давати тісту відпочити. Після замішування залишаю його щонайменше на 25 хвилин. Так воно легше розкачується та менше стягується назад.

Робити начинку вологою, але не рідкою. Холодну воду до фаршу додаю поступово. Це допомагає контролювати консистенцію та уникнути витікання соку під час формування.

Не залишати повітря всередині. Перед тим як закріпити краї, обережно притискаю тісто навколо начинки. Великі повітряні кишені можуть спричинити надмірне здуття чебурека під час смаження.

Стежити за температурою олії. Якщо вона недостатньо гаряча, тісто може вбирати більше жиру. Якщо перегріта - скоринка швидко темнітиме, поки м'ясо всередині ще не приготується.

Готові чебуреки найсмачніші одразу після смаження. Саме тоді скоринка залишається хрусткою, а м'ясна начинка - гарячою та соковитою.

Алергени: глютен (пшениця); додаткові алергени можливі залежно від складу фаршу та бульйону.