Домашний рецепт чебуреков от редактора Styler: пошаговый процесс приготовления (фото)

Чебуреки с сыром и зеленью

Если хочется разнообразить привычное блюдо, можно попробовать чебуреки с сырной начинкой. Сочетание нежного сыра и ароматной зелени хорошо дополняет хрустящее тесто, а само блюдо подходит для домашнего сытного обеда или перекуса.

В видеорецепте на YouTube-канале "Домашние рецепты" показан вариант чебуреков с кисломолочным и плавленым сыром и зеленью. Для основы автор использует дрожжевое тесто.

Такой способ приготовления отличается от классического варианта мяса, но тоже позволяет получить аппетитную домашнюю выпечку на сковороде.

Мой рецепт классических чебуреков с мясом

А я решила приготовить классические чебуреки с мясом. Мне нравится, когда тесто выходит тоненьким, с золотистыми пузырьками, а внутри остается сочная начинка из фарша и лука.

Для этого рецепта выбрала заварное тесто на кипятке. Оно достаточно эластично, хорошо раскачивается и не нуждается в сложных ингредиентах. К фаршу добавляю холодную воду или бульон, чтобы начинка после жарки не была сухой.

Время приготовления: примерно 1 час 20 минут, включая отдых теста.

Количество порций: ориентировочно 8-10 чебуреков в зависимости от размера.

Готовые чебуреки с хрустящей золотистой корочкой (фото: Styler)

Ингредиенты для домашних чебуреков

Для теста:

Пшеничная мука - 3 стакана (примерно 450-500 г).

Кипяток - 250 мл.

Соль - 1 ч. ложка.

Сахар - 1 ч. ложка.

Растительное масло - 1-2 ст. ложки.

Водка или уксус 9% - 1 ст. кровати.

Для начинки:

Мясной фарш (говядина или смесь свинины с говядиной) - 350-500 г.

Репчатый лук - 1-2 крупные луковицы (примерно 150 г).

Холодная вода или мясной бульон - 100-150 мл.

Соль и черный молотый перец - по вкусу.

Кориандр или зира - по желанию.

Для жарки:

Рафинированное растительное масло - от 400 мл в зависимости от размера и глубины сковороды.

Как приготовить классические чебуреки с мясом

Шаг 1. Готовлю заварное тесто

Сначала просею муку в глубокую миску. Добавляю соль и сахар, перемешиваю сухие ингредиенты.

Постепенно вливаю кипяток, постоянно помешивая массу ложкой. Горячая вода частично заваривает муку, благодаря чему тесто становится более податливым.

Когда смесь немного остынет, добавляю растительное масло и водку или уксус. После этого замешиваю тесто руками примерно 7-10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.

Если тесто сильно липнет, подсыпаю немного муки, но не слишком много, чтобы оно не стало жестким.

Готовое тесто покрываю и оставляю отдыхать на 25-30 минут.

Шаг 2. Смешиваю фарш с луком

Пока тесто отдыхает, готовлю мясную начинку.

Лук мелко нарезаю или измельчаю. Добавляю ее в фарш вместе с солью, черным перцем и специями по желанию.

Затем постепенно вливаю холодную воду или мясной бульон, хорошо перемешивая начинку. Фарш должен быть влажным и пластичным, но не слишком редким. Если добавить много воды, во время формирования чебуреков начинка может вытекать.

Именно благодаря луку и дополнительной жидкости мясо после жарки получается более сочным.

Шаг 3. Раскачиваю тесто и выкладываю начинку

Отдохнувшее тесто делю на одинаковые части. Каждую раскачиваю в тонкий круглый пласт толщиной примерно 1-2 мм.

На одну половину выкладываю мясную начинку и равномерно распределяю ее ложкой.

Важно оставить примерно 1,5-2 см свободного теста у краев, чтобы их можно было хорошо соединить.

Не кладу слишком толстый слой фарша, потому что он должен полностью приготовиться во время жарки.

Накрываю начинку второй половиной теста и осторожно прижимаю, выпуская лишний воздух.

Формирование чебуреков с мясной начинкой (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 4. Закрепляю края вилкой

Края чебуреков тщательно соединяю пальцами, а затем дополнительно прижимаю вилкой по всему полукругу.

Этот простой приём помогает лучше закрепить тесто и создает характерный узор.

Перед жаркой проверяю, нет ли отверстий или разрывов, через которые может вытекать мясной сок.

Края чебуреков закрепляю вилкой (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 5. Жарю чебуреки до золотистой корочки

В глубокой сковороде разогреваю рафинированное растительное масло примерно до 170-180°C.

Осторожно выкладываю чебуреки в горячее масло. Не заполняю сковороду полностью, чтобы температура не снижалась слишком быстро.

Обжариваю ориентировочно по 3-4 минуты с каждой стороны до равномерной золотистой корочки.

Точное время зависит от размера чебуреков, толщин теста и количества начинки. Важно, чтобы фарш внутри полностью приготовился.

Готовые чебуреки перевожу на бумажные полотенца или решетку, чтобы убрать лишнее масло.

Домашние чебуреки во время жарки (фото: Остапова Анастасия)

Что сделать, чтобы чебуреки были хрустящими и не разрывались

Не добавлять слишком много муки. Тесто должно оставаться мягким и эластичным. Избыток муки делает его плотнее, а готовую корку - более жесткой.

Давать тесту отдохнуть. После затворения оставляю его по меньшей мере на 25 минут. Так оно легче раскачивается и меньше стягивается назад.

Делать начинку влажной, но не редкой. Холодную воду в фарш добавляю постепенно. Это помогает контролировать консистенцию и избежать утечки сока во время формирования.

Не оставлять воздух внутри. Перед тем как закрепить края, осторожно прижимаю тесто вокруг начинки. Большие воздушные карманы могут вызвать чрезмерное вздутие чебурека во время жарки.

Следить за температурой масла. Если она недостаточно горячая, тесто может впитывать больше жира. Если перегрета - корочка будет быстро темнеть, пока мясо внутри еще не приготовится.

Готовые чебуреки самые вкусные сразу после жарки. Именно тогда корочка остается хрустящей, а мясная начинка - горячей и сочной.

Аллергены: глютен (пшеница); дополнительные аллергены возможны в зависимости от состава фарша и бульона.