Курячий попкорн

Інгредієнти

куряче філе - 200 г,

рисовий папір - 6 листів,

олія - 1 ч. л,

сіль, перець та інші спеції - за смаком.

Час приготування: приблизно 40 хвилин

Як приготувати курячий попкорн

Куряче філе наріжте невеликими шматочками приблизно однакового розміру. Я раджу не робити їх надто великими, адже це все-таки попкорн, який має бути зручно їсти за один-два укуси.

Приблизний розмір шматочків (фото: Юлія Шиканова)

Перекладіть м'ясо в миску, додайте сіль, перець, улюблені спеції та чайну ложку олії. Я використовую сухий часник, копчену паприку та сванську сіль. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок рівномірно вкрився спеціями.

Підготуйте рисовий папір. Налийте в широку тарілку трохи теплої води та занурте в неї один лист на кілька секунд. Не потрібно чекати, поки він стане зовсім м'яким. Папір продовжить розм'якшуватися вже на робочій поверхні.

Розкладіть рисовий папір на дошці та викладіть на нього кілька шматочків курки, залишаючи між ними невелику відстань. Загорніть папір разом з куркою у трубочку. Якщо кусочки курки мігрують під час закручування - обережно поправте їх пальцями.

Схема викладання курки на рисовий папір (фото: Юлія Шиканова)

Розріжте трубочку так, щоб кожен шматочок філе опинився на окремій частині. Загорніть краї навколо курки та добре притисніть їх, щоб папір склеївся. Намагайтеся не залишати великих вільних країв.

Повторюйте, поки не закінчиться м'ясо. Готові шматочки викладайте на тарілку або дошку так, щоб вони не торкалися один одного.

Розкладіть курячий попкорн у кошику аерогриля одним шаром, залишаючи трохи простору між шматочками, щоб вони не злипались. Готуйте приблизно 25 хвилин за температури 180 градусів.

У середині приготування перевірте скоринку та за потреби обережно переверніть шматочки, щоб вони рівномірно підрум'янилися. Час залежить від розміру курки та потужності аерогриля. Перед подачею переконайтеся, що температура всередині м'яса досягла 74 градусів.

Готовий попкорн (фото: Юлія Шиканова)

Готовому попкорну дайте трохи охолонути, а потім подавайте з улюбленим соусом.

Мої поради, щоб попкорн вийшов хрустким

Не перетримуйте рисовий папір у воді. Це, мабуть, найважливіший момент. Якщо розмочити його занадто сильно, він почне липнути до рук, рватися та складатися в кілька шарів ще до закручування. Краще дістати лист трохи твердуватим і дати йому розм'якнути самостійно.

Експериментуйте зі спеціями. Для більш насиченого смаку раджу копчену паприку та сухий часник. Якщо любите гостре, додайте трохи чилі. А для ніжнішого смаку достатньо солі, перцю та солодкої паприки.

Не залишайте готовий попкорн під кришкою. Гаряча курка виділяє пару, через яку хрустка оболонка швидко розм'якшується. Якщо не плануєте подавати одразу, краще перекласти шматочки на решітку, щоб вони не відволожувалися знизу.

Підберіть соус. Мені подобається поєднання з часниковим соусом на основі грецького йогурту. Також чудово підійдуть кисло-солодкий, сирний або солодкий чилі.

І ще маленький нюанс: рисовий папір не завжди стає однаково золотистим. Деякі ділянки можуть залишитися світлими або злегка прозорими. Це нормально, тому орієнтуйтеся не лише на колір, а й на готовність курки всередині.

Страва може містити сою, кунжут та інші алергени залежно від складу рисового паперу, використаних спецій і соусу для подачі.