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Смачно 05 серпня 2026, 15:04

Лінивий рецепт огірків на зиму: секрет хрусткої закуски без мороки

Вся хитрість - у незвичному способі приготування, який змінює смак огірків
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Як приготувати огірки по-фінськи (колаж: Styler)
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Сезон домашніх заготовок у розпалі, і цей рецепт огірків стане знахідкою для тих, хто не хоче витрачати години на кухні. Фінський спосіб приготування допомагає отримати хрустку кисло-солодку закуску з простих інгредієнтів.

Styler ділиться цікавим рецептом огірків для господинь, які не люблять проводити багато часу на кухні.

Чому цей рецепт називають лінивим

Головна перевага огірків по-фінськи - швидкість приготування. Не потрібно довго стерилізувати банки чи готувати складні маринади. Огірки нарізають великими шайбами, швидко проварюють та одразу закривають.

Ще один плюс - не обов’язково додатково закутувати банки після закрутки. Це значно спрощує процес заготівлі, особливо якщо потрібно зробити багато консервації за короткий час.

Інгредієнти для огірків по-фінськи

Вихід - приблизно 3 літрові банки.

Потрібно:

  • огірки - 2 кг
  • вода - 2 л
  • сіль - 100 г
  • цукор - 200 г
  • перець горошком - 20 шт.
  • зерна гірчиці - 2 ст. л.
  • оцет - 200 мл.

Для цього рецепта найкраще брати щільні невеликі огірки. Але якщо є великі плоди, їх також можна використати - нарізання шайбами якраз допомагає отримати гарний результат.

Як приготувати огірки на зиму по-фінськи

1. Підготуйте огірки

Спочатку добре промийте огірки та замочіть їх у холодній воді приблизно на 2 години. Це простий секрет, який допомагає зберегти овочі більш хрусткими після консервації.

Після замочування наріжте великі огірки шайбами товщиною приблизно 1,5-2 см.

2. Зваріть маринад

У велику каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, перець горошком, зерна гірчиці та оцет.

Поставте маринад на плиту й доведіть до кипіння. Коли суміш закипить, можна переходити до наступного етапу.

3. Проваріть огірки

Додайте нарізані огірки у киплячий маринад. Спочатку вони змінять колір - це сигнал, що процес іде правильно.

Після зміни кольору проваріть огірки ще приблизно 2 хвилини. Довше тримати їх не варто, адже головна особливість цієї закуски - саме хрустка текстура.

4. Закрийте у банки

Готові огірки разом із гарячим маринадом розкладіть у підготовлені стерильні банки та закатайте кришками.

Після цього банки можна залишити охолонути.

З чим подавати огірки по-фінськи

Такі огірки виходять універсальними. Їх можна поставити на святковий стіл як окрему закуску або використовувати у щоденному меню.

Вони добре поєднуються з:

  • запеченим м’ясом
  • картопляними стравами
  • кашами
  • домашніми бутербродами
  • салатами.

Кисло-солодкий маринад із ноткою гірчиці робить їх не просто черговою зимовою заготівлею, а тією баночкою, яку часто хочеться відкрити першою.

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