Лінивий рецепт огірків на зиму: секрет хрусткої закуски без мороки

Чому цей рецепт називають лінивим

Головна перевага огірків по-фінськи - швидкість приготування. Не потрібно довго стерилізувати банки чи готувати складні маринади. Огірки нарізають великими шайбами, швидко проварюють та одразу закривають.

Ще один плюс - не обов’язково додатково закутувати банки після закрутки. Це значно спрощує процес заготівлі, особливо якщо потрібно зробити багато консервації за короткий час.

Інгредієнти для огірків по-фінськи

Вихід - приблизно 3 літрові банки.

Потрібно:

огірки - 2 кг

вода - 2 л

сіль - 100 г

цукор - 200 г

перець горошком - 20 шт.

зерна гірчиці - 2 ст. л.

оцет - 200 мл.

Для цього рецепта найкраще брати щільні невеликі огірки. Але якщо є великі плоди, їх також можна використати - нарізання шайбами якраз допомагає отримати гарний результат.

Як приготувати огірки на зиму по-фінськи

1. Підготуйте огірки

Спочатку добре промийте огірки та замочіть їх у холодній воді приблизно на 2 години. Це простий секрет, який допомагає зберегти овочі більш хрусткими після консервації.

Після замочування наріжте великі огірки шайбами товщиною приблизно 1,5-2 см.

2. Зваріть маринад

У велику каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, перець горошком, зерна гірчиці та оцет.

Поставте маринад на плиту й доведіть до кипіння. Коли суміш закипить, можна переходити до наступного етапу.

3. Проваріть огірки

Додайте нарізані огірки у киплячий маринад. Спочатку вони змінять колір - це сигнал, що процес іде правильно.

Після зміни кольору проваріть огірки ще приблизно 2 хвилини. Довше тримати їх не варто, адже головна особливість цієї закуски - саме хрустка текстура.

4. Закрийте у банки

Готові огірки разом із гарячим маринадом розкладіть у підготовлені стерильні банки та закатайте кришками.

Після цього банки можна залишити охолонути.

З чим подавати огірки по-фінськи

Такі огірки виходять універсальними. Їх можна поставити на святковий стіл як окрему закуску або використовувати у щоденному меню.

Вони добре поєднуються з:

запеченим м’ясом

картопляними стравами

кашами

домашніми бутербродами

салатами.

Кисло-солодкий маринад із ноткою гірчиці робить їх не просто черговою зимовою заготівлею, а тією баночкою, яку часто хочеться відкрити першою.