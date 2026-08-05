Ленивый рецепт огурцов на зиму: секрет хрустящей закуски без мороки

Почему этот рецепт называют ленивым

Главное преимущество огурцов по-фински - скорость приготовления. Не нужно долго стерилизовать банки или готовить сложные маринады. Огурцы нарезают большими шайбами, быстро проваривают и закрывают.

Еще один плюс - не обязательно дополнительно укутывать банки после закрутки. Это значительно упрощает процесс заготовки, особенно, если нужно сделать много консервации за короткое время.

Ингредиенты для огурцов по-фински

Выход - примерно 3 литровые банки.

Требуется:

огурцы - 2 кг

вода - 2 л

соль - 100 г

сахар - 200 г

перец горошком - 20 шт.

зерна горчицы - 2 ст. л.

уксус - 200 мл.

Для этого рецепта лучше всего брать небольшие плотные огурцы. Но если есть большие плоды, их также можно использовать - нарезание шайбами как раз помогает получить хороший результат.

Как приготовить огурцы на зиму по-фински

1. Подготовьте огурцы

Сначала хорошо промойте огурцы и замочите в холодной воде примерно на 2 часа. Это простой секрет, который помогает сохранить овощи более хрустящими после консервации.

После замачивания нарежьте большие огурцы шайбами толщиной около 1,5-2 см.

2. Сварите маринад

В большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перец горошком, зерна горчицы и уксус.

Поставьте маринад на плиту и доведите до кипения. Когда смесь закипит, можно переходить к следующему этапу.

3. Проварите огурцы

Добавьте нарезанные огурцы в кипящий маринад. Сначала они изменят цвет - это сигнал, что процесс идет правильно.

После изменения цвета проварите огурцы еще около 2 минут. Дольше держать их не стоит, ведь главная особенность этой закуски - именно хрустящая текстура.

4. Закройте в банки

Готовые огурцы вместе с горячим маринадом разложите в подготовленные стерильные банки и закатайте крышками.

После этого банки можно оставить остывать.

С чем подавать огурцы по-фински

Такие огурцы получаются универсальными. Их можно поставить на праздничный стол в качестве отдельной закуски или использовать в ежедневном меню.

Они хорошо сочетаются с:

запеченным мясом

картофельными блюдами

кашами

домашними бутербродами

салатами.

Кисло-сладкий маринад с ноткой горчицы делает их не просто очередной зимней заготовкой, а той баночкой, которую часто хочется открыть первой.