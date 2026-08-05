Ленивый рецепт огурцов на зиму: секрет хрустящей закуски без мороки
Сезон домашних заготовок в разгаре, и этот рецепт огурцов станет находкой для тех, кто не хочет тратить часы на кухне. Финский способ приготовления помогает получить хрустящую кисло-сладкую закуску из простых ингредиентов.
Styler делится интересным рецептом огурцов для хозяек, которые не любят проводить много времени на кухне.
Почему этот рецепт называют ленивым
Главное преимущество огурцов по-фински - скорость приготовления. Не нужно долго стерилизовать банки или готовить сложные маринады. Огурцы нарезают большими шайбами, быстро проваривают и закрывают.
Еще один плюс - не обязательно дополнительно укутывать банки после закрутки. Это значительно упрощает процесс заготовки, особенно, если нужно сделать много консервации за короткое время.
Ингредиенты для огурцов по-фински
Выход - примерно 3 литровые банки.
Требуется:
- огурцы - 2 кг
- вода - 2 л
- соль - 100 г
- сахар - 200 г
- перец горошком - 20 шт.
- зерна горчицы - 2 ст. л.
- уксус - 200 мл.
Для этого рецепта лучше всего брать небольшие плотные огурцы. Но если есть большие плоды, их также можно использовать - нарезание шайбами как раз помогает получить хороший результат.
Как приготовить огурцы на зиму по-фински
1. Подготовьте огурцы
Сначала хорошо промойте огурцы и замочите в холодной воде примерно на 2 часа. Это простой секрет, который помогает сохранить овощи более хрустящими после консервации.
После замачивания нарежьте большие огурцы шайбами толщиной около 1,5-2 см.
2. Сварите маринад
В большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перец горошком, зерна горчицы и уксус.
Поставьте маринад на плиту и доведите до кипения. Когда смесь закипит, можно переходить к следующему этапу.
3. Проварите огурцы
Добавьте нарезанные огурцы в кипящий маринад. Сначала они изменят цвет - это сигнал, что процесс идет правильно.
После изменения цвета проварите огурцы еще около 2 минут. Дольше держать их не стоит, ведь главная особенность этой закуски - именно хрустящая текстура.
4. Закройте в банки
Готовые огурцы вместе с горячим маринадом разложите в подготовленные стерильные банки и закатайте крышками.
После этого банки можно оставить остывать.
С чем подавать огурцы по-фински
Такие огурцы получаются универсальными. Их можно поставить на праздничный стол в качестве отдельной закуски или использовать в ежедневном меню.
Они хорошо сочетаются с:
- запеченным мясом
- картофельными блюдами
- кашами
- домашними бутербродами
- салатами.
Кисло-сладкий маринад с ноткой горчицы делает их не просто очередной зимней заготовкой, а той баночкой, которую часто хочется открыть первой.
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