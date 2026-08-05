rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Ленивый рецепт огурцов на зиму: секрет хрустящей закуски без мороки
Вкусно 05 августа 2026, 15:04

Ленивый рецепт огурцов на зиму: секрет хрустящей закуски без мороки

Вся хитрость - в необычном способе приготовления, который меняет вкус огурцов
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как приготовить огурцы по-фински (коллаж: Styler)
Поделиться:

Сезон домашних заготовок в разгаре, и этот рецепт огурцов станет находкой для тех, кто не хочет тратить часы на кухне. Финский способ приготовления помогает получить хрустящую кисло-сладкую закуску из простых ингредиентов.

Styler делится интересным рецептом огурцов для хозяек, которые не любят проводить много времени на кухне.

Почему этот рецепт называют ленивым

Главное преимущество огурцов по-фински - скорость приготовления. Не нужно долго стерилизовать банки или готовить сложные маринады. Огурцы нарезают большими шайбами, быстро проваривают и закрывают.

Еще один плюс - не обязательно дополнительно укутывать банки после закрутки. Это значительно упрощает процесс заготовки, особенно, если нужно сделать много консервации за короткое время.

Ингредиенты для огурцов по-фински

Выход - примерно 3 литровые банки.

Требуется:

  • огурцы - 2 кг
  • вода - 2 л
  • соль - 100 г
  • сахар - 200 г
  • перец горошком - 20 шт.
  • зерна горчицы - 2 ст. л.
  • уксус - 200 мл.

Для этого рецепта лучше всего брать небольшие плотные огурцы. Но если есть большие плоды, их также можно использовать - нарезание шайбами как раз помогает получить хороший результат.

Как приготовить огурцы на зиму по-фински

1. Подготовьте огурцы

Сначала хорошо промойте огурцы и замочите в холодной воде примерно на 2 часа. Это простой секрет, который помогает сохранить овощи более хрустящими после консервации.

После замачивания нарежьте большие огурцы шайбами толщиной около 1,5-2 см.

2. Сварите маринад

В большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перец горошком, зерна горчицы и уксус.

Поставьте маринад на плиту и доведите до кипения. Когда смесь закипит, можно переходить к следующему этапу.

3. Проварите огурцы

Добавьте нарезанные огурцы в кипящий маринад. Сначала они изменят цвет - это сигнал, что процесс идет правильно.

После изменения цвета проварите огурцы еще около 2 минут. Дольше держать их не стоит, ведь главная особенность этой закуски - именно хрустящая текстура.

4. Закройте в банки

Готовые огурцы вместе с горячим маринадом разложите в подготовленные стерильные банки и закатайте крышками.

После этого банки можно оставить остывать.

С чем подавать огурцы по-фински

Такие огурцы получаются универсальными. Их можно поставить на праздничный стол в качестве отдельной закуски или использовать в ежедневном меню.

Они хорошо сочетаются с:

  • запеченным мясом
  • картофельными блюдами
  • кашами
  • домашними бутербродами
  • салатами.

Кисло-сладкий маринад с ноткой горчицы делает их не просто очередной зимней заготовкой, а той баночкой, которую часто хочется открыть первой.

Ранее Styler рассказывал рецепт кабачков, которые по вкусу получаются как настоящие ананасы.

Рецепты Огурцы консервация
Читайте также Вещи красивые, а образ странный: стилист объяснила ошибку, которую делают все модницы 05 августа 2026, 15:52 Приснилась грязная вода? Вот что это может означать на самом деле 05 августа 2026, 15:27 Нырнула в шарик на 12 млн просмотров: блогерша из мемного видео объяснила смешной поступок 05 августа 2026, 14:22 Паук дома к деньгам или к беде? Что говорят народные приметы и когда это плохой знак 05 августа 2026, 13:57
Больше интересного
Полезное Август на даче: эти 5 задач нужно успеть сделать к началу осени 05 августа 2026, 13:24
Вкусно Ананасы больше не покупаю! Рецепт кабачков от моей свекрови покорил всю семью с первой банки 05 августа 2026, 12:58
Люди Об этом не говорят клиентам: работники Авроры, Сильпо и McDonald's раскрыли внутренние секреты 05 августа 2026, 12:32
Гороскопы Венера переходит в Весы: каким знакам Зодиака больше всего повезет до сентября 05 августа 2026, 12:00
Полезное Листья помидоров начали скручиваться? Не паникуйте, причина "на поверхности" 05 августа 2026, 10:58