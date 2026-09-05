Печиво "Кураб'є" за класичним рецептом: ніжне, розсипчасте та з повидлом
Розсипчасте тісто, вершковий смак і крапелька густого повидла посередині - саме таким має бути класичне "Кураб'є". Це печиво не потребує складних інгредієнтів чи багато часу, зате чудово смакує до чашки чаю або кави.
Styler з посиланням на рецепт блогерки Марії Новаковської, опублікований на сторінці у Facebook, розповість усі секрети приготування смачної классики, яка смакуватиме до чаю.
Що потрібно для печива
Для тіста вам знадобляться:
- 180 грамів м'якого вершкового масла,
- 90 грамів цукру,
- 10 грамів ванільного цукру,
- 2 грами солі,
- 50 грамів яйця (1 середнє або 2 маленьких),
- 250 грамів борошна,
- 30 грамів крохмалю,
- 5 грамів розпушувача.
Для начинки:
- 60 грамів повидла (за смаком)
Як приготувати "Кураб'є"
Спочатку покладіть у миску м'яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, сіль та яйце. Збийте міксером приблизно 3 хвилини - маса має стати однорідною та більш пухкою.
Окремо змішайте борошно, крохмаль і розпушувач. Додавайте суху суміш до масляної частинами, щоразу добре перемішуючи.
Коли всі інгредієнти з'єднаються, збивайте тісто міксером ще близько 2 хвилин.
Воно має вийти м'яким і пластичним, щоб його можна було легко відсадити через кондитерський мішок.
Перекладіть тісто в кондитерський мішок із насадкою та сформуйте печиво на деку. У центрі кожної заготовки зробіть невелике заглиблення й покладіть трохи повидла.
Зверніть увагу, що викласти начинку можна і звичайною ложкою, якшо кондитерського мішка у вас немає. Просто це займе трохи більше часу.
Випікайте "Кураб'є" у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
Печиво має залишитися світлим, із легким золотистим відтінком по краях.
Готовому виробу дайте охолонути - після цього воно стане більш розсипчастим і триматиме форму.
Вихід - приблизно 550 г печива.
Смачного!
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