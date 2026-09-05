Печиво "Кураб'є" за класичним рецептом: ніжне, розсипчасте та з повидлом

Що потрібно для печива

Для тіста вам знадобляться:

180 грамів м'якого вершкового масла,

90 грамів цукру,

10 грамів ванільного цукру,

2 грами солі,

50 грамів яйця (1 середнє або 2 маленьких),

250 грамів борошна,

30 грамів крохмалю,

5 грамів розпушувача.

Для начинки:

60 грамів повидла (за смаком)

Як приготувати "Кураб'є"

Спочатку покладіть у миску м'яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, сіль та яйце. Збийте міксером приблизно 3 хвилини - маса має стати однорідною та більш пухкою.

Окремо змішайте борошно, крохмаль і розпушувач. Додавайте суху суміш до масляної частинами, щоразу добре перемішуючи.

Коли всі інгредієнти з'єднаються, збивайте тісто міксером ще близько 2 хвилин.

Воно має вийти м'яким і пластичним, щоб його можна було легко відсадити через кондитерський мішок.

Перекладіть тісто в кондитерський мішок із насадкою та сформуйте печиво на деку. У центрі кожної заготовки зробіть невелике заглиблення й покладіть трохи повидла.

Зверніть увагу, що викласти начинку можна і звичайною ложкою, якшо кондитерського мішка у вас немає. Просто це займе трохи більше часу.

Випікайте "Кураб'є" у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 15 хвилин.

Печиво має залишитися світлим, із легким золотистим відтінком по краях.

Готовому виробу дайте охолонути - після цього воно стане більш розсипчастим і триматиме форму.

Вихід - приблизно 550 г печива.

Смачного!