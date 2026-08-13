rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Смачно Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті
Смачно 13 серпня 2026, 08:45

Пиріг із м'ясом і грибами без зайвого клопоту: простий рецепт з фото на кефірному тісті

Один із найпростіших рецептів, який полюбить уся ваша родина
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Заливний пиріг на кефірі з м’ясом і печерицями (зображення згенеровано ШІ)
Поділитися:

Не потрібно замішувати складне тісто чи довго чекати, поки воно підійде. Для цього пирога достатньо змішати інгредієнти для основи, додати м’ясну начинку - і поставити форму в духовку.

Styler розповість, як приготувати простий заливний пиріг на кефірі з м'ясною начинкою.

Що з продуктів потрібно підготувати

Для тіста:

  • яйця - 4 шт,
  • кефір або натуральний йогурт - 400 г,
  • сіль - 1 ч. л. без гірки,
  • цукор - 1 ч. л.,
  • універсальне борошно - 200 г,
  • розпушувач - 10 г.

Для начинки:

  • м'ясо - 300 г,
  • печериці - 300 г,
  • цибуля - 2 шт.,
  • олія - 2 ст. л.

Як приготувати заливний пиріг

Зробіть основу

У глибокій мисці збийте яйця. Додайте кефір або йогурт, сіль і цукор та перемішайте.

Після цього всипте борошно і розпушувач. Змішайте все до однорідного тіста без грудочок.

Вимішайте тісто без грудочок (скриншот)

Приготуйте начинку

М'ясо наріжте невеликими шматочками. Печериці також наріжте, а цибулю подрібніть.

На сковороді розігрійте олію, додайте цибулю та гриби. Обсмажте їх, після чого додайте м’ясо. Готуйте начинку до готовності.

Ситна начинка для пирога (скриншот)

Сформуйте пиріг

Форму розміром 30×4 см підготуйте для випікання.

Вилийте частину тіста у форму, розподіліть зверху начинку та залийте рештою тіста.

Випікайте

Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку.
Випікайте приблизно 45 хвилин у режимі "верх-низ".

Коли пиріг добре підрум’яниться і повністю пропечеться, дістаньте його з духовки та дайте трохи охолонути.

Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою (скриншот)

Заливний пиріг на кефірі з м'ясом і грибочками готовий. Смачного!

Ситний пиріг із м'ясом і грибами (скриншот)

Нагадаємо, як раніше Styler ділився простим рецептом соковитої шаурми з куркою та картоплею.

До всього можете спробувати приготувати й перевірений рецепт пирога з телятиною, маринованими перцями та незвичним цибулево-яблучним соусом.

Рецепти Кулинар Пиріг
Читайте також Наснилось, що померла людина: що кажуть сонники та чому не варто лякатись 13 серпня 2026, 07:46 Куди зникають гроші: 10 неочевидних витрат, які ви допускаєте щодня і самі цього не помічаєте 13 серпня 2026, 07:12 Таро-гороскоп на 13 серпня: кому карти готують несподіваний поворот 13 серпня 2026, 06:08 Найкрасивіше небесне шоу року: що принесе потік Персеїд кожному знаку Зодіака 12 серпня 2026, 20:08
Більше цікавого
Тренди Не лише сукня: Андре Тан назвав 4 секрети дорогого образу на весілля 12 серпня 2026, 19:37
Смачно Не купуйте дорогий перець взимку: заготовте його для фарширування вже зараз 12 серпня 2026, 19:02
Люди Як змінювався Міккі Рурк і де він зараз: від кумира мільйонів до боргів і виселення 12 серпня 2026, 18:31
Корисне Не пропустіть цей момент: 5 ознак, що картоплю вже час викопувати 12 серпня 2026, 17:19
Тренди Гроші на вітер: 5 шкільних речей, які батьки даремно купують щосерпня 12 серпня 2026, 16:16