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Вкусно 13 августа 2026, 08:45

Пирог с мясом и грибами без лишних хлопот: простой рецепт с фото на кефирном тесте

Один из самых простых рецептов, которые полюбит вся ваша семья
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Заливной пирог на кефире с мясом и шампиньонами (изображение сгенерировано ИИ)
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Не нужно замешивать сложное тесто или долго ждать, пока оно подойдет. Для этого пирога достаточно смешать ингредиенты для основания, добавить мясную начинку - и поставить форму в духовку.

Styler расскажет, как приготовить простой заливной пирог на кефире с мясной начинкой.

Что из продуктов нужно подготовить

Для теста:

  • яйца - 4 шт,
  • кефир или натуральный йогурт - 400 г,
  • соль - 1 ч. л. без горки,
  • сахар - 1 ч. л.,
  • универсальная мука - 200 г,
  • разрыхлитель - 10 г.

Для начинки:

  • мясо - 300 г,
  • шампиньоны - 300 г,
  • лук - 2 шт.,
  • масло - 2 ст. л.

Как приготовить заливной пирог

Сделайте основу

В глубокой миске взбейте яйца. Добавить кефир или йогурт, соль и сахар и перемешать.

После этого всыпьте муку и разрыхлитель. Смешайте все до однородного теста без комочков.

Вымешайте тесто без комочков (скриншот)

Приготовьте начинку

Мясо нарежьте небольшими кусочками. Шампиньоны также нарежьте, а лук измельчите.

На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте лук и грибы. Обжарьте их, после чего добавьте мясо. Готовьте начинку к готовности.

Сытная начинка для пирога (скриншот)

Сформируйте пирог

Форму размером 30×4 см подготовьте для выпечки.

Вылейте часть теста в форму, распределите сверху начинку и залейте остальным тестом.

Выпекайте

Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекайте около 45 минут в режиме "верх-низ".

Когда пирог хорошо подрумянится и полностью пропечется, извлеките его из духовки и дайте немного остыть.

Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой (скриншот)

Заливной пирог на кефире с мясом и грибочками готов. Приятного аппетита!

Сытный пирог с мясом и грибами (скриншот)

Напомним, как раньше Styler делился простым рецептом сочной шаурмы с курицей и картофелем.

Ко всему можете попробовать приготовить и проверенный рецепт пирога с телятиной, маринованными перцами и необычным луково-яблочным соусом.

Рецепты Кулинар Пирог
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