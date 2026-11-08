Пишний пиріг зі сливами: простий домашній рецепт з ніжним тістом (фото)

За основу я взяла рецепт сливового пирога від Once Upon a Chef. Замість молока я пропоную використати сметану, змінити пропорції інгредієнтів і викласти половинки слив по всій поверхні тіста. Так пиріг матиме ніжний м'якуш, а фрукти залишаться помітними після випікання.

Що потрібно для домашнього пирога зі сливами

Для цього рецепта я пропоную використовувати тісто на сметані з вершковим маслом. Воно має бути достатньо густим, щоб утримувати половинки слив, але водночас залишатися м'яким після випікання.

Інгредієнти для тіста:

Пшеничне борошно - 230 г

Сметана 15-20% - 150 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 130 г

Вершкове масло - 80 г

Розпушувач - 10 г

Ванільний цукор - 10 г

Сіль - дрібка

Для начинки:

Сливи - 400 г

Кориця - 1/2 ч. л. за бажанням

Для підготовки форми:

Вершкове масло - 5 г або пергамент для випікання

Із такої кількості продуктів можна приготувати один пиріг у круглій формі діаметром 22 см, приблизно на 8 порцій.

Загальний час приготування - близько 70-80 хвилин разом із підготовкою інгредієнтів, випіканням та охолодженням.

Домашній пиріг зі сливами (фото: Остапова Анастасія)

Як приготувати пиріг зі сливами в духовці

Крок 1. Підготувати сливи

Сливи потрібно добре помити, обсушити паперовим рушником, розрізати навпіл і видалити кісточки.

Для пирога я раджу обирати стиглі, але достатньо пружні плоди. Перестиглі сливи можуть виділяти багато соку, через що тісто навколо фруктів довше пропікатиметься.

Крок 2. Підготувати основу тіста

Вершкове масло розтопити та залишити охолоджуватися до ледь теплого стану.

В окремій мисці змішати яйця зі звичайним і ванільним цукром. Збивати міксером приблизно 3-4 хвилини, доки маса не посвітлішає та трохи не збільшиться в об'ємі.

Додати сметану й охолоджене розтоплене масло. Перемішати вінчиком до однорідності.

Крок 3. Замісити тісто

Борошно змішати з розпушувачем і дрібкою солі. Просіяти сухі інгредієнти до яєчно-сметанної суміші.

Обережно перемішати лопаткою, доки не зникнуть сухі грудочки борошна. Тісто має бути густим, але повільно спадати з лопатки.

Довго вимішувати його не потрібно, оскільки це може зробити готовий пиріг щільнішим.

Крок 4. Сформувати пиріг

Круглу форму діаметром 22 см застелити пергаментом, а боки злегка змастити вершковим маслом.

Перекласти тісто у форму та рівномірно розподілити лопаткою.

Зверху викласти половинки слив зрізом догори, злегка втиснувши їх у тісто. Між фруктами залишити невеликі проміжки, щоб тісто могло піднятися.

За бажанням сливи можна присипати корицею.

Крок 5. Випікати до готовності

Духовку попередньо розігріти до 180°C у режимі верхнього та нижнього нагрівання, без конвекції.

Поставити форму на середній рівень і випікати приблизно 45-55 хвилин.

Перші 30-35 хвилин духовку краще не відкривати, щоб уникнути різкого перепаду температури.

Готовність перевірити дерев'яною шпажкою в центрі пирога, між сливами. Якщо на ній немає сирого тіста, випічка готова.

Якщо верх уже добре підрум'янився, а середина ще не пропеклася, пиріг можна нещільно накрити фольгою та продовжити випікання.

Крок 6. Охолодити пиріг

Готову випічку залишити у формі приблизно на 15 хвилин. Потім обережно вийняти та перекласти на решітку.

Я раджу не нарізати пиріг одразу після духовки. Під час охолодження м'якуш стає стійкішим, тому шматочки краще тримають форму.

Подавати десерт можна без додаткового декору або з невеликою кількістю цукрової пудри.

Пиріг зі сливами в розрізі (фото: Остапова Анастасія)

Алергени: пиріг містить глютен (пшеничне борошно), молочні продукти (сметана, вершкове масло) та яйця. Людям з алергією або непереносимістю цих інгредієнтів необхідно враховувати склад випічки.