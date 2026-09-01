Пухкий, ніжний і з рум'яною скоринкою: простий манник на кефірі з ягодами, який завжди виходить

Що потрібно для манника

Для цього домашнього пирога не знадобиться нічого складного - більшість продуктів уже є на кухні. А ягоди можна брати будь-які, які любите або маєте під рукою.

Що потрібно підготувати для приготування смаколика:

300 мл кефіру,

150 г цукру,

3 яйця,

80 г вершкового масла,

250 г манної крупи,

1 ч. л. розпушувача,

ягоди - за смаком.

Як приготувати манник

Спочатку розтопіть вершкове масло та трохи охолодіть його. У великій мисці змішайте кефір, цукор, яйця, масло та манну крупу. Перемішайте все до однорідної консистенції.

Додайте розпушувач і ще раз добре перемішайте. Важливий момент - не поспішайте одразу ставити тісто в духовку. Залиште його приблизно на 20 хвилин, щоб манна крупа встигла увібрати рідину та набухнути. Саме завдяки цьому манник після випікання буде ніжнішим.

Форму для випікання змастіть вершковим маслом і перелийте в неї тісто. Зверху розкладіть ягоди. Можна використовувати свіжі або заморожені - останні попередньо розморожувати не обов'язково.

Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 35-40 хвилин, поки верх не стане золотистим. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою - вона має виходити з тіста сухою.

Готовому маннику дайте трохи охолонути, після чого наріжте його порційними шматочками. Подавайте до чаю, кави або просто як домашній десерт.

Порада: якщо використовуєте дуже соковиті ягоди, не кладіть їх надто багато - зайва волога може зробити середину пирога важкою. А перед подачею манник можна присипати цукровою пудрою.