Пышный, нежный и с румяной корочкой: простой манник на кефире с ягодами, который всегда получается

Что нужно для манника

Для этого домашнего пирога не понадобится ничего сложного - большинство продуктов уже есть на кухне. А ягоды можно брать любые, которые любите или у вас есть под рукой.

Что нужно подготовить для приготовления вкусности:

300 мл кефира,

150 г сахара,

3 яйца,

80 г сливочного масла,

250 г манной крупы,

1 ч. л. разрыхлителя,

ягоды - по вкусу.

Как приготовить манник

Сначала растопите сливочное масло и немного охладите его. В большой миске смешайте кефир, сахар, яйца, масло и манную крупу. Перемешайте все до однородной смеси.

Добавьте разрыхлитель и снова хорошо перемешайте. Важный момент - не спешите сразу ставить тесто в духовку. Оставьте его примерно на 20 минут, чтобы манная крупа успела впитать жидкость и набухнуть. Именно благодаря этому манник после выпечки будет более нежным.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и перелейте в нее тесто. Сверху разложите ягоды. Можно использовать свежие или замороженные - последние предварительно размораживать не обязательно.

Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 35-40 минут, пока верх не станет золотистым. Готовность проверьте деревянной шпажкой - она должна выходить из сухого теста.

Готовому маннику дайте немного остыть, после чего нашинкуйте его порционными кусочками. Подавайте в чай, кофе или просто как домашний десерт.

Совет: если используете очень сочные ягоды, не кладите их слишком много - лишняя влага может сделать середину пирога тяжелой. А перед подачей манника можно присыпать сахарной пудрой.