Рублені котлетки з індички з грецьким йогуртом: простий рецепт високобілкової страви

Рублені котлети з індички

Інгредієнти

філе індички - 700 г,

грецький йогурт - 3 ст. л,

яйця - 3 шт,

крохмаль - 1 ст. л,

олія - 3 ст. л. для смаження,

сіль, чорний перець та інші спеції - за смаком.

Як приготувати рублені котлетки

Філе індички наріжте невеликими кубиками. Не раджу робити їх надто великими, адже тоді котлетки буде складніше рівномірно просмажити.

Приблизний розмір шматочків (фото: Юлія Шиканова)

Перекладіть м'ясо в миску, додайте яйця, грецький йогурт. Посоліть, поперчіть та добре перемішайте. Я ще додала сванську сіль та мелену паприку, щоб додати котлетам трохи гостринки.



Після цього додайте крохмаль та швидко перемішайте. Має вийти густа м'ясна суміш, яку зручно викладати ложкою. Можна залишити на 10-15 хвилин суміш постояти, поки крохмаль вступить в реакцію.

Філе з грецьким йогуртом, спеціями та яйцем (фото: Юлія Шиканова)

Розігрійте сковорідку з олією. Викладайте суміш невеликими порціями, формуючи акуратні котлетки. Я для цього використовувала столову ложку. Не робіть їх надто товстими, щоб індичка встигла приготуватися всередині.

Обсмажуйте на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності м'яса. Особисто я, перевертаю котлети не два, а чотири рази, щоб вони рівномірно просмажились з усіх сторін.

Готові котлетки за бажанням викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати залишки жиру.

Мені подобається подавати їх гарячими, щойно зі сковорідки. Вони добре поєднуються з овочевим салатом, гречкою, рисом або картопляним пюре. А якщо приготувати більшу порцію, котлетки можна взяти із собою на обід.

Готові котлети з картопляним пюре (фото: Юлія Шиканова)

КБЖВ

Орієнтовна поживна цінність на 100 г готових котлеток (за загальної ваги близько 800 г):

Калорійність - 165 ккал

Білки - 24 г,

Жири - 7 г,

Вуглеводи - 2 г.

Показники приблизні та залежать від жирності йогурту, розміру яєць і кількості олії, яка увібралася під час смаження.

Страва містить яйця та молочні продукти. Додаткові алергени можуть залежати від складу грецького йогурту та обраних спецій.