Шоколадний омлет із карамелізованими яблуками: швидкий рецепт за 15 хвилин (фото)
Навіть без електрики можна приготувати солодкий омлет, який нагадуватиме десерт. Для цих шоколадних рулетиків знадобляться лише одна сковорідка, газова плита та кілька простих інгредієнтів.
Рецептом цієї страви ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.
Шоколадний омлет із яблуками - рецепт
Цього разу я вирішила поєднати тонку шоколадну основу з ніжним крем-сиром і карамелізованими яблуками з корицею. Особливо подобається, що для цього рецепта вистачає однієї сковорідки, а за наявності газової плити його можна приготувати навіть під час вимкнень світла.
Інгредієнти для основи:
- яйця - 2 шт.
- какао - 1 ч. л.
- цукор - 1 ч. л.
Для начинки:
- яблуко - 1 шт.
- вершкове масло - 10 г
- цукор - 1 ч. л.
- кориця - 1/3 ч. л.
- крем-сир - 40 г
Час приготування: 15 хвилин.
Кількість порцій: 1.
Спосіб приготування
- Помийте яблуко, видаліть серцевину та наріжте невеликими кубиками. Шкірку можна залишити.
- Розтопіть на сковорідці вершкове масло, додайте яблука, цукор і корицю. Готуйте, періодично помішуючи, доки яблука не стануть м'якими та злегка карамелізуються. Мені вистачило для цього близько 5 хвилин.
- Перекладіть яблука на тарілку. В окремій мисці змішайте яйця, какао та цукор. Збийте звичайним вінчиком або виделкою до однорідності.
- Вилийте шоколадну суміш на антипригарну сковорідку, за потреби злегка змастивши її маслом. Рівномірно розподіліть тонким шаром і готуйте на невеликому вогні до повної готовності. За потреби обережно переверніть.
- Перекладіть основу на тарілку та дайте їй трохи охолонути. Змастіть крем-сиром, залишаючи краї вільними.
- Викладіть карамелізовані яблука з корицею поверх сирного шару.
- Обережно згорніть основу рулетом і наріжте порційними шматочками.
Моя порада: яблука краще нарізати невеликими кубиками, щоб начинка рівномірно розподілилася всередині. А шоколадну основу не варто пересушувати, інакше її буде складно згорнути без тріщин.
Для приготування не знадобляться міксер чи духовка. Усі інгредієнти можна змішати вручну, а яблука та шоколадну основу приготувати по черзі на одній сковорідці.
Алергени: яйця, молоко та молочні продукти (лактоза).
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