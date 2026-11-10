Шоколадний омлет із карамелізованими яблуками: швидкий рецепт за 15 хвилин (фото)

Шоколадний омлет із яблуками - рецепт

Цього разу я вирішила поєднати тонку шоколадну основу з ніжним крем-сиром і карамелізованими яблуками з корицею. Особливо подобається, що для цього рецепта вистачає однієї сковорідки, а за наявності газової плити його можна приготувати навіть під час вимкнень світла.

Інгредієнти для основи:

яйця - 2 шт.

какао - 1 ч. л.

цукор - 1 ч. л.

Для начинки:

яблуко - 1 шт.

вершкове масло - 10 г

цукор - 1 ч. л.

кориця - 1/3 ч. л.

крем-сир - 40 г

Час приготування: 15 хвилин.

Кількість порцій: 1.

Спосіб приготування

Помийте яблуко, видаліть серцевину та наріжте невеликими кубиками. Шкірку можна залишити. Розтопіть на сковорідці вершкове масло, додайте яблука, цукор і корицю. Готуйте, періодично помішуючи, доки яблука не стануть м'якими та злегка карамелізуються. Мені вистачило для цього близько 5 хвилин.

Яблука з корицею на сковорідці (фото: Юлія Люшньова)

Перекладіть яблука на тарілку. В окремій мисці змішайте яйця, какао та цукор. Збийте звичайним вінчиком або виделкою до однорідності. Вилийте шоколадну суміш на антипригарну сковорідку, за потреби злегка змастивши її маслом. Рівномірно розподіліть тонким шаром і готуйте на невеликому вогні до повної готовності. За потреби обережно переверніть. Перекладіть основу на тарілку та дайте їй трохи охолонути. Змастіть крем-сиром, залишаючи краї вільними. Викладіть карамелізовані яблука з корицею поверх сирного шару.

Шоколадна основа з крем-сиром та карамелізованими яблуками (фото: Юлія Люшньова)

Обережно згорніть основу рулетом і наріжте порційними шматочками.

Шоколадний омлет із яблуками та крем-сиром (фото: Юлія Люшньова)

Моя порада: яблука краще нарізати невеликими кубиками, щоб начинка рівномірно розподілилася всередині. А шоколадну основу не варто пересушувати, інакше її буде складно згорнути без тріщин.

Для приготування не знадобляться міксер чи духовка. Усі інгредієнти можна змішати вручну, а яблука та шоколадну основу приготувати по черзі на одній сковорідці.

Алергени: яйця, молоко та молочні продукти (лактоза).