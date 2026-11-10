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Вкусно 10 ноября 2026, 13:03

Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото)

В этом десерте сочетаются нежная шоколадная основа, крем-сыр и сочные яблоки с корицей
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Мужчина держит в руках тарелку с омлетом и яблоками (коллаж: Styler)
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Даже без электричества можно приготовить сладкий омлет, напоминающий десерт. Для этих шоколадных рулетиков понадобится только одна сковорода, газовая плита и несколько простых ингредиентов.

Рецептом этого блюда делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Шоколадный омлет с яблоками - рецепт

В этот раз я решила сочетать тонкую шоколадную основу с нежным крем-сыром и карамелизированными яблоками с корицей. Мне особенно нравится, что для приготовления достаточно одной сковороды, а при наличии газовой плиты десерт можно сделать даже во время отключений электричества.

Ингредиенты для основы:

  • яйца - 2 шт.
  • какао - 1 ч. л.
  • сахар - 1 ч. л.

Для начинки:

  • яблоко - 1 шт.
  • сливочное масло - 10 г
  • сахар - 1 ч. л.
  • корица - 1/3 ч. л.
  • крем-сыр - 40 г

Время приготовления: 15 минут.

Количество порций: 1.

Способ приготовления

  1. Вымойте яблоко, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Кожицу можно оставить.
  2. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте яблоки, сахар и корицу. Готовьте, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими и слегка карамелизуются. Мне хватило для этого около пяти минут.
Яблоки с корицей на сковороде (фото: Юлия Люшнева)
  1. Переложите яблоки на тарелку. В отдельной миске смешайте яйца, какао и сахар. Взбейте обычным венчиком или вилкой до однородности.
  2. Вылейте шоколадную смесь на антипригарную сковороду, при необходимости слегка смазав ее маслом. Равномерно распределите тонким слоем и готовьте на небольшом огне до полной готовности. При необходимости осторожно переверните.
  3. Переложите основание на тарелку и дайте ему немного остыть. Смажьте крем-сыром, оставляя края свободными.
  4. Выложите карамелизированные яблоки с корицей поверх сырного слоя.
Шоколадная основа с крем-сыром и карамелизированными яблоками (фото: Юлия Люшнева)
  1. Аккуратно сверните основание рулетом и нарежьте на порционные кусочки.
Шоколадный омлет с яблоками и крем-сыром (фото: Юлия Люшнева)

Мой совет: яблоки лучше нарезать небольшими кубиками, чтобы начинка равномерно распределилась внутри. А шоколадное основание не стоит пересушивать, иначе его будет сложно свернуть без трещин.

Для приготовления не понадобится миксер или духовка. Все ингредиенты можно смешать вручную, а яблоки и шоколадное основание приготовить поочередно на одной сковороде.

Аллергены: яйца, молоко и молочные продукты (лактоза).

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