Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото)
Даже без электричества можно приготовить сладкий омлет, напоминающий десерт. Для этих шоколадных рулетиков понадобится только одна сковорода, газовая плита и несколько простых ингредиентов.
Рецептом этого блюда делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Шоколадный омлет с яблоками - рецепт
В этот раз я решила сочетать тонкую шоколадную основу с нежным крем-сыром и карамелизированными яблоками с корицей. Мне особенно нравится, что для приготовления достаточно одной сковороды, а при наличии газовой плиты десерт можно сделать даже во время отключений электричества.
Ингредиенты для основы:
- яйца - 2 шт.
- какао - 1 ч. л.
- сахар - 1 ч. л.
Для начинки:
- яблоко - 1 шт.
- сливочное масло - 10 г
- сахар - 1 ч. л.
- корица - 1/3 ч. л.
- крем-сыр - 40 г
Время приготовления: 15 минут.
Количество порций: 1.
Способ приготовления
- Вымойте яблоко, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Кожицу можно оставить.
- Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте яблоки, сахар и корицу. Готовьте, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими и слегка карамелизуются. Мне хватило для этого около пяти минут.
- Переложите яблоки на тарелку. В отдельной миске смешайте яйца, какао и сахар. Взбейте обычным венчиком или вилкой до однородности.
- Вылейте шоколадную смесь на антипригарную сковороду, при необходимости слегка смазав ее маслом. Равномерно распределите тонким слоем и готовьте на небольшом огне до полной готовности. При необходимости осторожно переверните.
- Переложите основание на тарелку и дайте ему немного остыть. Смажьте крем-сыром, оставляя края свободными.
- Выложите карамелизированные яблоки с корицей поверх сырного слоя.
- Аккуратно сверните основание рулетом и нарежьте на порционные кусочки.
Мой совет: яблоки лучше нарезать небольшими кубиками, чтобы начинка равномерно распределилась внутри. А шоколадное основание не стоит пересушивать, иначе его будет сложно свернуть без трещин.
Для приготовления не понадобится миксер или духовка. Все ингредиенты можно смешать вручную, а яблоки и шоколадное основание приготовить поочередно на одной сковороде.
Аллергены: яйца, молоко и молочные продукты (лактоза).
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