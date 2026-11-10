Шоколадный омлет с карамелизированными яблоками: быстрый рецепт за 15 минут (фото)

Шоколадный омлет с яблоками - рецепт

В этот раз я решила сочетать тонкую шоколадную основу с нежным крем-сыром и карамелизированными яблоками с корицей. Мне особенно нравится, что для приготовления достаточно одной сковороды, а при наличии газовой плиты десерт можно сделать даже во время отключений электричества.

Ингредиенты для основы:

яйца - 2 шт.

какао - 1 ч. л.

сахар - 1 ч. л.

Для начинки:

яблоко - 1 шт.

сливочное масло - 10 г

сахар - 1 ч. л.

корица - 1/3 ч. л.

крем-сыр - 40 г

Время приготовления: 15 минут.

Количество порций: 1.

Способ приготовления

Вымойте яблоко, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Кожицу можно оставить. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте яблоки, сахар и корицу. Готовьте, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими и слегка карамелизуются. Мне хватило для этого около пяти минут.

Яблоки с корицей на сковороде (фото: Юлия Люшнева)

Переложите яблоки на тарелку. В отдельной миске смешайте яйца, какао и сахар. Взбейте обычным венчиком или вилкой до однородности. Вылейте шоколадную смесь на антипригарную сковороду, при необходимости слегка смазав ее маслом. Равномерно распределите тонким слоем и готовьте на небольшом огне до полной готовности. При необходимости осторожно переверните. Переложите основание на тарелку и дайте ему немного остыть. Смажьте крем-сыром, оставляя края свободными. Выложите карамелизированные яблоки с корицей поверх сырного слоя.

Шоколадная основа с крем-сыром и карамелизированными яблоками (фото: Юлия Люшнева)

Аккуратно сверните основание рулетом и нарежьте на порционные кусочки.

Шоколадный омлет с яблоками и крем-сыром (фото: Юлия Люшнева)

Мой совет: яблоки лучше нарезать небольшими кубиками, чтобы начинка равномерно распределилась внутри. А шоколадное основание не стоит пересушивать, иначе его будет сложно свернуть без трещин.

Для приготовления не понадобится миксер или духовка. Все ингредиенты можно смешать вручную, а яблоки и шоколадное основание приготовить поочередно на одной сковороде.

Аллергены: яйца, молоко и молочные продукты (лактоза).