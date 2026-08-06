Швидкі мариновані помідори, від яких неможливо відірватися: справжній вибух смаку

Що знадобиться для пікантної закуски

Для найкращого результату обирайте пружні та м'ясисті помідори сорту "сливка" - вони чудово тримають форму та ідеально підходять для фарширування.

Основні інгредієнти:

Помідори (сорт "сливка") - 2 кг;

Свіжа петрушка - 1 великий пучок;

Свіжий кріп - 1 великий пучок;

Часник - 7-8 зубчиків.

Для маринаду (розрахунок на 1,5 л води):

Сіль - 3 ст. л.;

Цукор - 6 ст. л.;

Оцет (9%) - 5 ст. л.;

Улюблені спеції (чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий лист) за смаком.

Покроковий процес приготування

Крок 1

Підготовка начинки. Ретельно промийте та просушіть зелень. Кріп і петрушку дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес або дуже дрібно посічіть ножем. Змішайте зелень із часником у зручній мисці - це і буде наша пікантна начинка.

Крок 2

Підготовка помідорів. Помийте "сливки". На кожному помідорі зробіть глибокий надріз навхрест або розріжте його вздовж навпіл, але не до кінця, щоб він відкривався, як книжка.

Крок 3

Фарширування. Обережно розкрийте кожен надрізаний помідор і щедро наповніть його підготовленою сумішшю із зелені та часнику. Щільно складіть фаршировані овочі у глибоку каструлю, контейнер або чисті банки.

Крок 4

Приготування маринаду. У каструлю налийте 1,5 літра води, додайте сіль, цукор та вибрані спеції. Доведіть рідину до кипіння і проваріть 1-2 хвилини, щоб кристали повністю розчинилися. Зніміть маринад з вогню і відразу влийте оцет.

Крок 5

Заливка. Гарячим (але не вируючим) маринадом обережно залийте фаршировані помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Залиште їх при кімнатній температурі до повного охолодження, а потім відправте в холодильник.

Вже за добу ви отримаєте неймовірно смачну мариновану закуску, яка ідеально доповнить м'ясні страви, гарніри або стане самостійним хітом вашого застілля.