Які інгредієнти потрібні для тіста

Для цього рецепта не потрібні особливі продукти. Я використала звичайне пшеничне борошно, холодну воду та олію, а для формування основи підготувала трохи манки.

Інгредієнти на дві піци:

холодна вода - 310 мл;

пшеничне борошно - 500 г;

сіль - 10 г;

цукор - 13 г;

дріжджі - 7 г;

олія - 25 г;

манка або семола - для формування тіста.

В оригінальному рецепті передбачена оливкова олія, але я замінила її звичайною рафінованою. Тісто все одно виходить гарним, тому можна використовувати ту, яка є під рукою.

Як я готую тісто для піци з холодною ферментацією

Замішую тісто.

У глибоку миску я налила холодну воду, додала дріжджі, цукор і сіль.

Перемішала, щоб інгредієнти розчинилися, після чого влила олію.

Потім поступово всипала борошно й почала замішувати. Не потрібно намагатися зробити тісто тугим: воно має залишатися м'яким, еластичним і трохи липнути до рук.

Тісто для піци (фото: Наталя Крижанівська)

Відправляю в холодильник.

Накрила миску кришкою або харчовою плівкою, щоб поверхня тіста не підсихала, і поставила в холодильник.

Час холодної ферментації - від 12 до 48 годин. Я раджу не поспішати: тривале дозрівання допомагає тісту розвинути складніший аромат і смак. Саме тому піцу з такої заготовки краще планувати заздалегідь.

Ділю на дві частини.

Коли тісто дозріло, я дістала його з холодильника та розділила на дві приблизно однакові частини. Працювати з холодним тістом може бути складніше, тому перед формуванням варто дати йому трохи постояти за кімнатної температури, щоб воно стало м'якшим і легше розтягувалося.

Так виглядає тісто після доби "відпочинку" в холодильнику (фото: Наталя Крижанівська)

Формую основу руками.

Робочу поверхню (в моєму випадку це ще й пергамент) щедро присипала манкою (можна замінити на семолу). Виклала одну частину тіста й обережно розтягнула її руками від центру до країв.

Перед формовкою тісто потрібно щедро посипати манкою (фото: Наталя Крижанівська)

Качалку використовувати не можна. Вона може надмірно сплющити тісто й витіснити повітря, яке утворилося під час ферментації. Краще працювати пальцями й долонями, поступово надаючи основі потрібної форми. Краї можна залишити трохи товстішими.

Тісто перед викладанням начинки (фото: Наталя Крижанівська)

Випікаю піцу.

Духовку я заздалегідь розігріла до 250 градусів у режимі "верх-низ". Деко також потрібно поставити всередину ще під час розігрівання, щоб воно стало гарячим.

Піцу з начинкою обережно перенесла на гаряче деко й випікала 13 хвилин. Час може трохи змінюватися залежно від духовки, товщини основи та кількості начинки, тому наприкінці варто стежити за рум'янцем країв.

Піцу потрібно випікати на максимально високих температурах (фото: Наталя Крижанівська)

Корисні примітки, які допоможуть не зіпсувати тісто

Не лякайтеся липкості.

М'яке тісто, яке трохи прилипає до рук - це нормально. Не поспішайте додавати зайве борошно: так можна зробити основу щільною та сухою. Для роботи з ним краще використовувати трохи манки або злегка зволожити руки.

Навіщо потрібна манка? Вона допомагає тісту не прилипати до робочої поверхні та полегшує перенесення основи. Семола має трохи грубішу структуру, ніж звичайне борошно, тому її часто використовують під час формування піци.

Чому не варто пропускати холодну ферментацію? У холодильнику дріжджі працюють повільніше, а тісто отримує більше часу для розвитку смаку. У King Arthur Baking пояснюють, що тривале дозрівання може зробити смак піци виразнішим і допомогти тісту краще розтягуватися.

Навіщо розігрівати деко? Якщо покласти піцу на холодну поверхню, нижня частина тіста почне прогріватися повільніше. Гаряче деко допомагає швидше сформувати рум'яну основу. У домашніх умовах це особливо корисно, адже звичайна духовка не досягає температури професійної печі для піци.

Не перевантажуйте основу начинкою. Надмірна кількість соусу, сиру та інших продуктів може зробити середину вологою, і вона не встигне добре пропектися за 13 хвилин.

Для мене головна перевага цього рецепта - можливість підготувати тісто заздалегідь. Коли хочеться домашньої піци, залишається лише сформувати основу, додати улюблену начинку й відправити її в духовку.

Готова піца на холодній ферментації (фото: Наталя Крижанівська)

Смачного!