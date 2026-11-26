Какие ингредиенты нужны для теста

Для этого рецепта не требуются особые продукты. Я использовала обычную пшеничную муку, холодную воду и масло, а для формирования основания подготовила немного манки.

Ингредиенты на две пиццы:

холодная вода - 310 мл;

пшеничная мука - 500 г;

соль - 10 г;

сахар - 13 г;

дрожжи - 7 г;

масло - 25 г;

манка или семола - для формирования теста.

В оригинальном рецепте предусмотрено оливковое масло, но я заменила его обычным рафинированным. Тесто все равно получается хорошим, поэтому можно использовать то, которое находится под рукой.

Как я готовлю тесто для пиццы с холодной ферментацией

Замешиваю тесто.

В глубокую миску я налила холодную воду, добавила дрожжи, сахар и соль.

Перемешала, чтобы ингредиенты растворились, после чего влили подсолнечное масло.

Потом постепенно всыпала муку и начала замешиваться. Не нужно пытаться сделать тесто тугим: оно должно оставаться мягким, эластичным и слегка прилипать к рукам.

Тесто для пиццы (фото: Наталия Крыжановская)

Отправляю в холодильник.

Накрыла миску крышкой или пищевой пленкой, чтобы поверхность теста не подсыхала и поставила в холодильник.

Время холодной ферментации - от 12 до 48 часов. Я советую не спешить: продолжительное созревание помогает тесту развить более сложный аромат и вкус. Именно поэтому пиццу из такой заготовки лучше планировать заранее.

Делю на две части.

Когда тесто созрело, я достала его из холодильника и разделила на две примерно одинаковые части. Работать с холодным тестом может быть сложнее, поэтому перед формовкой следует дать ему немного постоять при комнатной температуре, чтобы оно стало более мягким и легче растягивалось.

Так выглядит тесто после суток "отдыха" в холодильнике (фото: Наталия Крыжановская)

Формирую основу руками.

Рабочую поверхность (в моем случае это еще и пергамент) щедро присыпала манкой (можно заменить семолой). Выложила одну часть теста и осторожно растянула ее руками от центра к краям.

Перед формовкой тесто нужно щедро посыпать манкой (фото: Наталия Крыжановская)

Скалку использовать нельзя. Она может чрезмерно сплющить тесто и вытеснить образовавшийся во время ферментации воздух. Лучше работать пальцами и ладонями, постепенно придавая основе нужной формы. Края можно оставить немного толще.

Тесто перед выкладкой начинки (фото: Наталия Крыжановская)

Выпекаю пиццу.

Духовку я заранее разогрела до 250 градусов в режиме "верх-низ". Противень также нужно поставить внутрь еще во время разогрева, чтобы он стал горячим.

Пицу с начинкой осторожно перенесла на горячий противень и выпекала 13 минут. Время может немного изменяться в зависимости от духовки, толщины основания и количества начинки, поэтому в конце следует следить за румянцем краев.

Пиццу нужно выпекать на максимально высоких температурах (фото: Наталия Крыжановская)

Полезные примечания, которые помогут не испортить тесто

Не пугайтесь липкости.

Мягкое тесто, немного прилипающее к рукам - это нормально. Не спешите добавлять лишнюю муку: так можно сделать основание плотным и сухим. Для работы с ним лучше использовать немного манки или слегка увлажнить руки.

Зачем нужна манка? Она помогает тесту не прилипать к рабочей поверхности и облегчает перенос основания. Семола имеет более грубую структуру, чем обычная мука, поэтому ее часто используют при формировании пиццы.

Почему не следует пропускать холодную ферментацию? В холодильнике дрожжи работают медленнее, а тесто получает больше времени для развития вкуса. В King Arthur Baking объясняют, что длительное созревание может сделать вкус пиццы более выразительным и помочь тесту лучше растягиваться.

Зачем разогревать противень? Если положить пиццу на прохладную поверхность, нижняя часть теста начнет прогреваться медленнее. Горячий противень помогает быстрее сформировать румяное основание. В домашних условиях это особенно полезно, ведь обычная духовка не добивается температуры профессиональной печи для пиццы.

Не перегружайте основание начинкой. Чрезмерное количество соуса, сыра и других продуктов может сделать середину влажной, и она не успеет хорошо пропечься за 13 минут.

Для меня главное преимущество этого рецепта - возможность подготовить тесто заранее. Когда хочется домашней пиццы, остается только сформировать основание, добавить любимую начинку и отправить ее в духовку.

Готовая пицца на холодной ферментации (фото: Наталия Крыжановская)

Приятного аппетита!