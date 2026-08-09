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Смачно 09 серпня 2026, 16:36

Соковита шаурма з куркою та хрусткою картоплею: простий рецепт з фото від переможниці "МастерШеф"

Цю соковиту шаурму захочеться готувати знову і знову
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Домашня шаурма з куркою, овочами та картоплею (колаж: Styler)
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Якщо любите шаурму, але хочете приготувати її вдома з нормальних продуктів, цей рецепт точно вартий уваги. Тут немає нічого складного: курку потрібно добре замаринувати, зробити швидку мариновану цибулю, ніжний йогуртовий соус і додати хрустку картоплю.

Styler з посиланням на Facebook переможниці 12-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Валерії Матрохіної розповідає, як приготувати соковиту домашню шаурму, яка легко може стати улюбленою вечерею всієї родини.

Основний інгредієнт - курка

Для курки знадобиться 400-450 г курячого стегна без кістки. За бажанням його можна замінити грудкою, але зі стегном шаурма вийде соковитішою.

М'ясо потрібно змішати з 2 столовими ложками густого грецького йогурту, столовою ложкою оливкової олії та соком половини лимона.

Додайте по чайній ложці копченої та солодкої паприки, чайну ложку меленої зіри, половину чайної ложки коріандру, половину чайної ложки часникового порошку, сіль і чорний перець.

Добре перемішайте курку з маринадом і залиште хоча б на 30 хвилин. Якщо є час, можна поставити її в холодильник на кілька годин - так м'ясо стане ще ароматнішим.

Курку бажано потримати в маринаді хоча б півгодини (скриншот)

Після цього обсмажте курку до готовності на добре розігрітій пательні. Готове м'ясо наріжте невеликими шматочками.

Обсмажте курку до рум'яної скоринки (скриншот)

Секрети, які зроблять шаурму особливою

Тепер можна зайнятися начинкою.

Для маринованої цибулі:

  • наріжте тонкими півкільцями велику червону цибулину,
  • додайте 2 столові ложки лимонного соку,
  • столову ложку яблучного оцту,
  • половину чайної ложки солі,
  • столову ложку меду,
  • чорний перець,
  • великий пучок подрібненої петрушки.

Перемішайте та залиште маринуватися.

Маринована цибуля - універсальний рецепт (скриншот)

Для соусу:

  • мішайте 200 г густого грецького йогурту,
  • один невеликий натертий зубчик часнику,
  • столову ложку лимонного соку,
  • трохи цедри половини лимона,
  • 1–2 столові ложки подрібненої петрушки,
  • сіль і чорний перець (якщо любите гострі смаки, покладіть чайну ложку шрірачі).

Окремо приготуйте картоплю:

  • 2–3 картоплини наріжте невеликими шматочками,
  • додайте столову ложку оливкової олії,
  • чайну ложку копченої паприки,
  • половину чайної ложки часникового порошку
  • сіль.

Запечіть або обсмажте до рум'яної скоринки.

Фінішна пряма - як зібрати шаурму

Тепер залишилося зібрати шаурму.

Візьміть піту або лаваш, викладіть соус, шматочки соковитої курки, картоплю, два нарізані помідори, мариновані огірочки та цибулю.

Соковита шаурма майже готова (скриншот)

Для особливої скоринки (не обов'язково але смачно!):

  • змішайте 3 столові ложки рослинної олії,
  • 2 столові ложки томатної пасти,
  • дрібку солі.

Змастіть цією сумішшю готову шаурму зовні.

Загорніть лаваш і підсмажте шаурму на сухій пательні або грилі з обох боків, щоб він став рум'яним і хрустким.

Змажте соусом лаваш - отримаєте рум'яну запашну скоринку (скриншот)

У результаті виходить дуже соковита домашня шаурма з пряною куркою, хрусткою картоплею, свіжими овочами, пікантною цибулею та ніжним часниковим соусом. Її краще їсти одразу, поки лаваш ще гарячий і хрусткий.

Домашня соковита шаурма з куркою і картоплею готова - смачного! (скриншот)

Раніше Styler поділився цікавими рецептами того, що можна приготувати із 5-ти продуктів, які завжди є під рукою.

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