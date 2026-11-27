Інгредієнти

Для основи: круглі тортильї - 2 шт.;

курячий фарш - 100 г;

копчена паприка - 1/2 ч. л.;

сушений часник - до смаку;

сіль - до смаку.

Для начинки з в'яленими томатами: в'ялені томати - 5 г;

твердий сир - 15 г;

бальзамічний соус - 1 ч. л.

Для вершкової начинки: салат айсберг - 15 г;

вершковий сир - 20 г;

лимонний сік - 1 ч. л.;

бальзамічний соус - 1 ч. л.

Покроковий рецепт приготування тако

Підготуйте основу

Змішайте курячий фарш із сіллю, копченою паприкою та сушеним часником. Розподіліть його тонким рівномірним шаром по поверхні кожної тортильї.

Обсмажте тортильї

Розігрійте антипригарну сковороду та викладіть тортилью фаршем донизу. Обсмажуйте на середньому вогні приблизно 4-5 хвилин, до повної готовності курятини. Потім переверніть та підрум'яньте тортилью з іншого боку.

Згідно з рекомендаціями FoodSafety.gov, внутрішня температура курячого фаршу має сягнути щонайменше 74 градусів. Перевірити її можна за допомогою кухонного термометра.

Варто пам’ятати, що час обсмажування орієнтовний, оскільки залежить від товщини шару фаршу та інтенсивності нагрівання.

Приготуйте начинку з в'яленими томатами

На курячу основу викладіть натертий сир та нарізані в'ялені томати. Накрийте сковороду кришкою приблизно на хвилину, щоб сир розплавився. Перед подачею полийте бальзамічним соусом.

Приготуйте вершкову начинку

Наріжте салат айсберг невеликими шматочками. Змішайте його з вершковим сиром та лимонним соком.

Викладіть салат на другу тортилью з готовою курятиною та полийте зверху бальзамічним соусом.

Тако з куркою та двома начинками, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

У цьому рецепті мені найбільше подобається можливість поєднати два контрастні смаки. В'ялені томати та розплавлений сир створюють насичену начинку, тоді як хрусткий айсберг із вершковим сиром додає страві свіжості та ніжності.

До того ж не потрібно окремо обсмажувати м'ясо, а потім загортати його в тортилью. Завдяки такому способу приготування знадобиться менше посуду.

Тако можна скласти навпіл або подавати відкритими, як це зробила я. Вони добре підходять як для швидкого обіду, так і для закуски. А власники газових плит можуть приготувати їх навіть під час відключень світла.

Алергени: глютен та молочні продукти (лактоза). Перед приготуванням варто перевірити склад продуктів на упаковках.