Тако с курицей и двумя начинками: быстрый рецепт за 15 минут (фото)
Если обычные бутерброды и шаурма уже надоели, попробуйте приготовить домашние тако с курицей и двумя начинками. Такое блюдо станет отличным вариантом быстрого обеда или горячей закуски, которую можно сделать на газовой плите даже при отключении света.
Как приготовить домашние тако с курицей и двумя разными начинками, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты
Для основания:
- круглые тортильи - 2 шт.;
- куриный фарш - 100 г;
- копченая паприка - 1/2 ч. л.;
- сушеный чеснок - по вкусу;
- соль - по вкусу.
Для начинки с вялеными томатами:
- вяленые томаты - 5 г;
- твердый сыр - 15 г;
- бальзамический соус - 1 ч. л.
Для сливочной начинки:
- салат айсберг - 15 г;
- сливочный сыр - 20 г;
- лимонный сок - 1 ч. л.;
- бальзамический соус - 1 ч. л.
Пошаговый рецепт приготовления тако
Подготовьте основание
Смешайте куриный фарш с солью, копченой паприкой и сушеным чесноком. Распределите его тонким равномерным слоем по поверхности каждой тортильи.
Обжарьте тортильи
Разогрейте антипригарную сковороду и выложите тортилью фаршем вниз. Обжаривайте на среднем огне примерно 4-5 минут, до полной готовности курятины. Затем переверните и подрумяньте тортилью с другой стороны.
Согласно рекомендациям FoodSafety.gov, внутренняя температура куриного фарша должна достичь не менее 74 градусов. Проверить его можно с помощью кухонного термометра.
Следует помнить, что время обжаривания ориентировочно, поскольку зависит от толщины слоя фарша и интенсивности нагрева.
Приготовьте начинку с вялеными томатами
На куриное основание выложите натертый сыр и нарезанные вяленые томаты. Накройте сковороду крышкой примерно на минуту, чтобы творог расплавился. Перед подачей полейте бальзамическим соусом.
Приготовьте сливочную начинку
Нарежьте салат айсберг небольшими кусочками. Смешайте его со сливочным творогом и лимонным соком.
Выложите салат на вторую тортилью с готовой курятиной и полейте сверху бальзамическим соусом.
В этом рецепте мне больше всего нравится возможность сочетать два контрастных вкуса. Вяленые томаты и расплавленный сыр создают насыщенную начинку, в то время как хрустящий айсберг со сливочным сыром придает блюду свежесть и нежность.
К тому же не нужно отдельно обжаривать мясо, а затем заворачивать его в тортилью. Благодаря такому способу приготовления потребуется меньшее количество посуды.
Тако можно сложить пополам или подавать открытыми, как это сделала я. Они подходят как для быстрого обеда, так и для закуски. А владельцы газовых плит могут приготовить их даже при отключении света.
Аллергены: глютен и молочные продукты (лактоза). Перед приготовлением следует проверить состав продуктов на упаковках.