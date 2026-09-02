За цю страву вас точно покличуть заміж: салат із баклажанами та секретним інгредієнтом

Спочатку запечіть баклажани

Для салату знадобляться прості продукти, які добре поєднуються між собою. А головний секрет - не переборщити із заправкою, щоб вона не перебила смак овочів та яблука.

Інгредієнти:

2 середні баклажани,

1 стиглий помідор,

свіжа зелень - кінза або петрушка,

1 невелике зелене яблуко,

½ відвареної курячої грудки,

сіль і перець,

за бажанням - неактивні дріжджові пластівці.

Баклажани запечіть до м'якості, після чого дайте їм охолонути. Потім наріжте їх разом із помідором, яблуком, зеленню та відвареною куркою. Усе перекладіть у миску й перемішайте.

Яблуко тут - головний сюрприз

Тепер приготуйте заправку. Для більш насиченого смаку можна взяти майонез - він чудово підходить до запечених баклажанів і курки.

Якщо хочеться легшого варіанту, змішайте кілька столових ложок натурального йогурту з 1 чайною ложкою гірчиці. Додайте сіль і перець за смаком, заправте салат та перемішайте.

І ось тут найцікавіше - яблуко, яке спочатку здається абсолютно зайвим. Воно додає салату свіжості, легкої солодкості та приємного хрускоту. Без нього поєднання баклажана, курки та помідора було б значно простішим.

За бажанням зверху можна додати трохи неактивних дріжджових пластівців.

Готовому салату можна дати кілька хвилин постояти в холодильнику, щоб смаки краще поєдналися.

У результаті виходить ситний, але не нудний салат із дуже несподіваним смаковим акцентом.