За цю страву вас точно покличуть заміж: салат із баклажанами та секретним інгредієнтом
Якщо хочеться приготувати щось ситне, просте й водночас незвичайне, спробуйте цей салат. У ньому поєднуються запечені баклажани, курка, соковитий помідор і свіже яблуко - а заправку можна зробити як легшою, так і більш насиченою.
Styler ділиться рецептом салату, який легко приготувати навіть на звичайну вечерю.
Спочатку запечіть баклажани
Для салату знадобляться прості продукти, які добре поєднуються між собою. А головний секрет - не переборщити із заправкою, щоб вона не перебила смак овочів та яблука.
Інгредієнти:
- 2 середні баклажани,
- 1 стиглий помідор,
- свіжа зелень - кінза або петрушка,
- 1 невелике зелене яблуко,
- ½ відвареної курячої грудки,
- сіль і перець,
- за бажанням - неактивні дріжджові пластівці.
Баклажани запечіть до м'якості, після чого дайте їм охолонути. Потім наріжте їх разом із помідором, яблуком, зеленню та відвареною куркою. Усе перекладіть у миску й перемішайте.
Яблуко тут - головний сюрприз
Тепер приготуйте заправку. Для більш насиченого смаку можна взяти майонез - він чудово підходить до запечених баклажанів і курки.
Якщо хочеться легшого варіанту, змішайте кілька столових ложок натурального йогурту з 1 чайною ложкою гірчиці. Додайте сіль і перець за смаком, заправте салат та перемішайте.
І ось тут найцікавіше - яблуко, яке спочатку здається абсолютно зайвим. Воно додає салату свіжості, легкої солодкості та приємного хрускоту. Без нього поєднання баклажана, курки та помідора було б значно простішим.
За бажанням зверху можна додати трохи неактивних дріжджових пластівців.
Готовому салату можна дати кілька хвилин постояти в холодильнику, щоб смаки краще поєдналися.
У результаті виходить ситний, але не нудний салат із дуже несподіваним смаковим акцентом.
Раніше ми ділилися цікавим і, що головне - надзвичайно легким рецептом маринованих баклажанів, які можна приготувати увечері - а на ранок вже смакувати ними.