За это блюдо вас точно позовут замуж: салат с баклажанами и секретным ингредиентом

Сначала запеките баклажаны

Для салата понадобятся простые продукты, хорошо сочетающиеся между собой. А главный секрет - не переборщить с заправкой, чтобы она не перебила вкус овощей и яблока.

Ингредиенты:

2 средних баклажана,

1 спелый помидор,

свежая зелень - кинза или петрушка,

1 небольшое зеленое яблоко,

½ отварной куриной грудки,

соль и перец,

по желанию - неактивные дрожжевые хлопья.

Баклажаны запеките до мягкости, после чего дайте им остыть. Затем нарежьте их вместе с помидором, яблоком, зеленью и отварной курицей. Все переложите в миску и перемешайте.

Яблоко здесь - главный сюрприз

Теперь приготовьте заправку. Для более насыщенного вкуса можно взять майонез - он отлично подходит к запеченным баклажанам и курице.

Если хочется более легкого варианта, смешайте несколько столовых ложек натурального йогурта с 1 чайной ложкой горчицы. Добавьте по вкусу соль и перец, заправьте салат и перемешайте.

И вот здесь самое интересное - яблоко, которое поначалу кажется абсолютно лишни. Оно придает салату свежести, легкой сладости и приятному хрусту. Без него сочетание баклажана, курицы и помидора было бы гораздо проще.

По желанию сверху можно добавить немного неактивных дрожжевых хлопьев.

Готовому салату можно дать несколько минут постоять в холодильнике, чтобы вкусы лучше соединились.

В результате получается сытный, но не скучный салат с очень неожиданным вкусовым акцентом.