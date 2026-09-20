Вафельний торт зі згущеним молоком та арахісом: святкова версія знайомого десерту

Ніжний вафельний торт із кремом на основі двох видів згущеного молока та хрусткою шоколадно-арахісовою глазур'ю готується без духовки й потребує мінімум часу.

Інгредієнти

8-9 вафельних коржів

150 г вершкового масла

150 г згущеного молока

250 г вареного згущеного молока

160 г молочного шоколаду

20-30 мл олії

100 г арахісу.

Як приготувати вафельний торт

Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м'яким. Згущене молоко та варене згущене молоко також мають бути кімнатної температури.

Для крему з'єднайте масло з обома видами згущеного молока та збийте до однорідної кремової маси.

Вафельні коржі по черзі перемастіть кремом і складіть один на один. Готовий торт поставте в холодильник, поки готується глазур.

Молочний шоколад розтопіть у мікрохвильовій печі короткими імпульсами, щоразу перемішуючи. Додайте 20-30 мл олії та перемішайте. Завдяки цьому глазур стане більш рідкою і її буде легше наносити на торт.

Арахіс подрібніть у блендері або за допомогою качалки. Для зручності краще отримати досить дрібну крихту.

Додайте арахіс до розтопленого шоколаду та добре перемішайте. Покрийте цією сумішшю верх і боки вафельного торта.

Поставте десерт у холодильник приблизно на одну годину, щоб крем стабілізувався, а шоколадна глазур застигла.

Після цього вафельний торт можна нарізати порційними шматочками та подавати до столу.