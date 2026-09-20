Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта

Нежный вафельный торт с кремом на основе двух видов сгущенки и хрустящей шоколадно-арахисовой глазурью готовится без духовки и требует минимум времени.

Ингредиенты

8-9 вафельных коржей

150 г сливочного масла

150 г сгущенки

250 г вареной сгущенки

160 г молочного шоколада

20-30 мл масла

100 г арахиса.

Как приготовить вафельный торт

Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Сгущенка и вареная сгущенка также должны быть комнатной температуры.

Для крема соедините масло с обоими видами сгущенки и взбейте до однородной кремовой массы.

Вафельные лепешки поочередно перемажьте кремом и сложите один на один. Готовый торт поставьте в холодильник, пока готовится глазурь.

Молочный шоколад растопите в микроволновке короткими импульсами, каждый раз перемешивая. Добавьте 20-30 мл растительного масла и перемешайте. Благодаря этому глазурь станет более жидкой и ее будет легче наносить на торт.

Арахис измельчите в блендере или с помощью скалки. Для удобства лучше получить достаточно мелкую крошку.

Добавьте арахис в растопленный шоколад и хорошо перемешайте. Покройте этой смесью верх и бока вафельного торта.

Поставьте десерт в холодильник примерно на один час, чтобы крем стабилизировался, а шоколадная глазурь застыла.

После этого вафельный торт можно нарезать порционными кусочками и подавать на стол.