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Главная Вкусно Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта
Вкусно 20 сентября 2026, 08:17

Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта

Вместо привычного крема - сочетание белой и вареной сгущенки, а сверху шоколадная глазурь с арахисом
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Вафельный торт с орехами и шоколадом (фото: Styler)
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Вафельный торт со сгущенкой легко сделать интереснее классического варианта. Для праздничной версии готовят крем из сливочного масла и двух видов сгущенки, а десерт покрывают шоколадом с арахисом.

Как приготовить альтернативный вариант привычного вафельного торта, рассказывает Styler, ссылаясь на рецепт из Instagram кулинарной блоггерки “ptashka.oly”.

Нежный вафельный торт с кремом на основе двух видов сгущенки и хрустящей шоколадно-арахисовой глазурью готовится без духовки и требует минимум времени.

Ингредиенты

  • 8-9 вафельных коржей
  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сгущенки
  • 250 г вареной сгущенки
  • 160 г молочного шоколада
  • 20-30 мл масла
  • 100 г арахиса.

Как приготовить вафельный торт

Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Сгущенка и вареная сгущенка также должны быть комнатной температуры.

Для крема соедините масло с обоими видами сгущенки и взбейте до однородной кремовой массы.

Вафельные лепешки поочередно перемажьте кремом и сложите один на один. Готовый торт поставьте в холодильник, пока готовится глазурь.

Молочный шоколад растопите в микроволновке короткими импульсами, каждый раз перемешивая. Добавьте 20-30 мл растительного масла и перемешайте. Благодаря этому глазурь станет более жидкой и ее будет легче наносить на торт.

Арахис измельчите в блендере или с помощью скалки. Для удобства лучше получить достаточно мелкую крошку.

Добавьте арахис в растопленный шоколад и хорошо перемешайте. Покройте этой смесью верх и бока вафельного торта.

Поставьте десерт в холодильник примерно на один час, чтобы крем стабилизировался, а шоколадная глазурь застыла.

После этого вафельный торт можно нарезать порционными кусочками и подавать на стол.

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