Відкрила банку і борщ майже готовий: ця заправка заощадить взимку час і гроші

Цей рецепт особливо сподобається тим, хто любить робити запаси з власного врожаю. Для нього підійдуть навіть невеликі овочі, які не виросли до ідеального розміру, але чудово смакують у заготівлі.

Борщова заправка на зиму

Інгредієнти:

помідори - 1,5 кг

буряк - 1,5 кг

морква - 500 г

цибуля - 500 г

сіль - 1,5 ст. л.

цукор - 4 ст. л.

оцет 9% - 100 мл

олія без запаха - 200 мл

томатна паста - 200 г.

Як приготувати борщову заправку

Помідори подрібніть у м’ясорубці. За бажанням їх можна попередньо очистити від насіння, щоб заправка мала ніжнішу текстуру.

Буряк, моркву та цибулю натріть на тертці. Усі овочі перекладіть у велику каструлю, додайте помідори та поставте на вогонь.

Після закипання варіть овочеву суміш приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи.

Далі додайте сіль, цукор, оцет, олію та томатну пасту. Добре перемішайте і варіть ще 30 хвилин на помірному вогні без кришки.

Готову гарячу заправку розкладіть у стерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте рушником або пледом до повного охолодження.

Як використовувати борщову заправку взимку

Щоб приготувати борщ, достатньо зварити м’ясний або овочевий бульйон, додати картоплю, капусту та баночку домашньої заправки. Вона збереже насичений колір, аромат і смак літніх овочів.

Така заготівля допоможе не лише заощадити час, а й використати сезонні овочі максимально вигідно.