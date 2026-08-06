Открыла банку и борщ почти готов: эта заправка сэкономит зимой время и деньги

Этот рецепт особенно понравится тем, кто любит делать запасы по собственному урожаю. Для него подойдут даже небольшие овощи, которые не выросли до идеального размера, но прекрасно нравятся в заготовке.

Борщевая заправка на зиму

Ингредиенты:

помидоры - 1,5 кг

буряк - 1,5 кг

морковь - 500 г

лук - 500 г

соль - 1,5 ст. л.

сахар - 4 ст. л.

уксус 9% - 100 мл

растительное масло без запаха - 200 мл

томатная паста - 200 г.

Как приготовить борщевую заправку

Помидоры измельчите в мясорубке. По желанию их можно предварительно очистить от семян, чтобы заправка имела более нежную текстуру.

Буряк, морковь и лук натрите на терке. Все овощи перелодите в большую кастрюлю, добавьте помидоры и поставьте на огонь.

После закипания варите овощную смесь примерно 15 минут, периодически помешивая.

Далее добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло и томатную пасту. Хорошо перемешайте и варите еще 30 минут на умеренном огне без крышки.

Готовую горячую заправку разложите в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем или пледом до полного охлаждения.

Как использовать борщевую заправку зимой

Чтобы приготовить борщ, достаточно сварить мясной или овощной бульон, добавить картофель, капусту и баночку домашней заправки. Она сохранит насыщенный цвет, аромат и вкус пожилых овощей.

Такая заготовка поможет не только сэкономить время, но использовать сезонные овощи максимально выгодно.