Замість важкої вечері: ситний салат із тунцем, який готується за лічені хвилини

За рецептом весь салат містить приблизно 475 ккал і 65 г білка, тому він може добре підійти як повноцінний обід або ситна вечеря.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться:

1 цибулина - 70 г

солоні огірки - 60 г

тунець у власному соку - 185 г

консервована кукурудза - 50 г

американська гірчиця - 10 г

грецький йогурт 1,6% - 65 г

2 варені яйця

сіль та перець - за смаком.

Як приготувати салат з тунцем

Спочатку дрібно наріжте свіжу цибулю та солоні огірки. Яйця відваріть до готовності, охолодіть, очистіть і натріть на тертці.

Тунець дістаньте з банки та добре злийте рідину, щоб салат не вийшов надто водянистим. Кукурудзу також варто звільнити від зайвої рідини.

У великій мисці з'єднайте тунець, цибулю, огірки, кукурудзу та яйця. Окремо приготуйте заправку: змішайте грецький йогурт з американською гірчицею.

Додайте соус до основних інгредієнтів, посоліть і поперчіть за смаком. Усе добре перемішайте - і салат готовий до подачі.

За бажанням його можна залишити на кілька хвилин у холодильнику, щоб смаки краще поєдналися.

Що в результаті

Усього кілька простих продуктів - і виходить салат, який не лише швидко готується, а й добре насичує. Тунець та яйця дають білкову основу, кукурудза додає легку солодкість, огірки - хрускіт, а йогуртово-гірчична заправка робить смак свіжішим.

Це той випадок, коли корисна страва не виглядає нудною: її можна приготувати за лічені хвилини та подавати так або загорнути у лаваш та взяти із собою - як варіант перекусу в дорогу чи на роботу.

Чому білок важливий для раціону людини

Головна особливість цього салату - велика кількість білка, який надходить одразу з кількох продуктів: тунця, яєць та грецького йогурту.

Білок потрібен організму для побудови й підтримки м'язів, а також є складовою багатьох функціональних молекул, зокрема гормонів та ферментів. Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що для більшості дорослих білок має становити приблизно 10-15% від добового раціону.

Є у білкових продуктів і ще одна важлива властивість - вони допомагають довше залишатися ситими. Наукові огляди показують, що білок може посилювати відчуття насичення, а під час зниження ваги достатня його кількість допомагає краще зберігати м'язову масу.

Тому білковий салат може бути зручним варіантом для тих, хто стежить за харчуванням і хоче зробити раціон більш ситним. Водночас сам по собі високий вміст білка не гарантує схуднення - важливими залишаються загальна калорійність раціону, його збалансованість та індивідуальні потреби людини.