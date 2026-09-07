Замість важкої вечері: ситний салат із тунцем, який готується за лічені хвилини
Якщо хочеться легкої, але поживної страви без довгого стояння біля плити, варто звернути увагу на цей салат. Тунець та яйця роблять його хорошим джерелом білка, а грецький йогурт додає заправці ніжності.
Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Анастасії Царлової розповідає, як приготувати просту страву на вечерю.
За рецептом весь салат містить приблизно 475 ккал і 65 г білка, тому він може добре підійти як повноцінний обід або ситна вечеря.
Інгредієнти
Для приготування салату знадобляться:
- 1 цибулина - 70 г
- солоні огірки - 60 г
- тунець у власному соку - 185 г
- консервована кукурудза - 50 г
- американська гірчиця - 10 г
- грецький йогурт 1,6% - 65 г
- 2 варені яйця
- сіль та перець - за смаком.
Як приготувати салат з тунцем
Спочатку дрібно наріжте свіжу цибулю та солоні огірки. Яйця відваріть до готовності, охолодіть, очистіть і натріть на тертці.
Тунець дістаньте з банки та добре злийте рідину, щоб салат не вийшов надто водянистим. Кукурудзу також варто звільнити від зайвої рідини.
У великій мисці з'єднайте тунець, цибулю, огірки, кукурудзу та яйця. Окремо приготуйте заправку: змішайте грецький йогурт з американською гірчицею.
Додайте соус до основних інгредієнтів, посоліть і поперчіть за смаком. Усе добре перемішайте - і салат готовий до подачі.
За бажанням його можна залишити на кілька хвилин у холодильнику, щоб смаки краще поєдналися.
Що в результаті
Усього кілька простих продуктів - і виходить салат, який не лише швидко готується, а й добре насичує. Тунець та яйця дають білкову основу, кукурудза додає легку солодкість, огірки - хрускіт, а йогуртово-гірчична заправка робить смак свіжішим.
Це той випадок, коли корисна страва не виглядає нудною: її можна приготувати за лічені хвилини та подавати так або загорнути у лаваш та взяти із собою - як варіант перекусу в дорогу чи на роботу.
Чому білок важливий для раціону людини
Головна особливість цього салату - велика кількість білка, який надходить одразу з кількох продуктів: тунця, яєць та грецького йогурту.
Білок потрібен організму для побудови й підтримки м'язів, а також є складовою багатьох функціональних молекул, зокрема гормонів та ферментів. Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що для більшості дорослих білок має становити приблизно 10-15% від добового раціону.
Є у білкових продуктів і ще одна важлива властивість - вони допомагають довше залишатися ситими. Наукові огляди показують, що білок може посилювати відчуття насичення, а під час зниження ваги достатня його кількість допомагає краще зберігати м'язову масу.
Тому білковий салат може бути зручним варіантом для тих, хто стежить за харчуванням і хоче зробити раціон більш ситним. Водночас сам по собі високий вміст білка не гарантує схуднення - важливими залишаються загальна калорійність раціону, його збалансованість та індивідуальні потреби людини.
Раніше Styler розповідав, як приготувати білкову запіканку з куркою та кабачком.