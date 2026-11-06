Анастасія Юзьвак прийшла на новий "Холостяк" і зацікавилася Кравцовим: як відреагувала Горняк (фото)

Перша зустріч нового випуску

Холостяк запросив дівчат ближче познайомитись з його життям, а саме - баскетболом. Він запропонував провести матч, де будуть змагатись команда дівчат та команда зірок.

Тренування перед матчем (скриншот)

Матч мав благодійну мету - збір на потреби військових ЗСУ. В зірковій команді була акторка Наталка Денисенко, актори Павло Текучев та Олексій Суровцев, хореограф Амадор Лопес, ілюзіоністи Дмитро та Артур Томашевські, співак Ілля Парфенюк та комік Марк Куцевалов. Серед заявлених учасників була і фіналістка 13 сезону "Холостяка" Анастасія Юзьвак. А також була учасниця "Холостяк-14" - Діана Зотова.

Юзьвак розповіла, що прийшла на благодійну гру, в першу чергу, заради Кравцова. Вона не приховувала, що вивчала інформацію про Славу. За словами Анастасії, "Холостяк" їй сподобався.

Діана Зотова та Анастасія Юзьвак (скриншот)

Це помітили й героїні проєкту. Учасниці навіть почали ревнувати.

"Анастасіє, прошу нашому "Холостяку" не посміхатись", - вигукнула Горняк.

Після цього почалася гра. Кравцов обирав дівчат та міг проводити заміни у власній команді, усі вони грали проти зіркових гостей.

І навіть під час гри учасниці помічали, що Юзьвак нібито виявляє надмірну увагу до Кравцова. Анастасія доволі агресивно поводилася на полі, але, як зазначали учасниці, "пускала бісики" баскетболісту і головному герою реаліті.

Анастасія Юзьвак з В’ячеславом Кравцовим (скриншот)

"Настя вела себе дуже дивно, я помічала, що вона хоче якусь Славину увагу", - пізніше сказала Горняк.

Втім, слова дівчат Настю не засмучували. Учасниця сезону з Тереном коментувала їхнє обурення з жартами.

"У нас був зоровий контакт", - з посмішкою сказала Юзьвак, коли говорила про Кравцова.

Після гри, в якій перемогла команда учасниць нового сезону, Настя не залишиться в реаліті. Але вона отримала можливість поговорити з Кравцовим. Звісно, інших героїнь проєкту це засмутило.

Що відомо про Анастасію Юзьвак

Анастасія брала участь у 13 сезоні "Холостяка", головним героєм якого був ветеран війни Олександр "Терен" Будько. Вона стала однією з двох фіналісток і дійшла до останнього випуску разом з Інною Бєлєнь. Однак 27 грудня 2024 року Терен обрав Інну, а з Анастасією попрощався.

"Все так органічно якось складалося. Тема за темою. В кожному епізоді я так розкривалась, сама для себе навіть. Я на це не очікувала. З Сашею так само… Я нічого не хотіла б змінити", - казала Юзьвак в інтерв’ю Styler .

Після завершення реаліті Юзьвак повернулася до Лондона, де жила до участі в шоу. Вона здобула освіту в Regent's University London за напрямом цифрових медіа та комунікацій, маркетингу і зв'язків із громадськістю. Також Анастасія розвивала особистий блог, цікавилася психологією, духовними практиками, астрологією та тарологією.

В особистому житті дівчини після проєкту також відбулися зміни. У травні 2025 року стало відомо, що вона відновила стосунки з колишнім хлопцем Рікардо з Бразилії. До участі в шоу вони зустрічалися приблизно два з половиною роки, а після розриву знову зблизилися.

Водночас із Олександром Тереном після завершення проєкту Анастасія більше не бачилася і не спілкувалася. Про це вона розповіла в січні 2025 року.