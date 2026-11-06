Анастасия Юзьвак пришла на новый "Холостяк" и заинтересовалась Кравцовым: как отреагировала Горняк (фото)

Первая встреча нового выпуска

Холостяк пригласил девушек поближе познакомиться с его жизнью, а именно - баскетболом. Он предложил провести матч, где будут соперничать команда девушек и команда звезд.

Тренировка перед матчем (скриншот)

Матч имел благотворительную цель - сбор на нужды военных ВСУ. В звездной команде были актриса Наталка Денисенко, актеры Павел Текучев и Алексей Суровцев, хореограф Амадор Лопес, иллюзионисты Дмитрий и Артур Томашевски, певец Илья Парфенюк и комик Марк Куцевалов. Среди заявленных участников была и финалистка 13 сезона "Холостяка" Анастасия Юзьвак. А также была участница "Холостяк-14" - Диана Зотова.

Юзьвак рассказала, что пришла на благотворительную игру в первую очередь ради Кравцова. Она не скрывала, что изучала информацию о Славе. По словам Анастасии, "Холостяк" ей понравился.

Диана Зотова и Анастасия Юзьвак (скриншот)

Это заметили и героини проекта. Участницы даже начали ревновать.

"Анастасия, прошу нашему "Холостяку" не улыбаться", - воскликнула Горняк.

После этого началась игра. Кравцов выбирал девушек и мог производить замены в собственной команде, все они играли против звездных гостей.

И даже во время игры участники замечали, что Юзьвак якобы проявляет чрезмерное внимание к Кравцову. Анастасия довольно агрессивно вела себя на поле, но, как отмечали участницы, "строила глазки" баскетболисту и главному герою реалити.

Анастасия Юзьвак с Вячеславом Кравцовым (скриншот)

"Настя вела себя очень странно, я замечала, что она хочет какую-нибудь Славину внимание", - позже сказала Горняк.

Впрочем, слова девушек Настю не огорчали. Участница сезона с Тереном комментировала их возмущение с шутками.

"У нас был зрительный контакт", - с улыбкой сказала Юзьвак, когда говорила о Кравцове.

После игры, в которой победила команда участниц нового сезона, Настя не останется в реалити. Но она получила возможность поговорить с Кравцовым. Конечно, другим героиням проекта это не понравилось.

После благотворительного матча Григорий объявил благотворительный аукцион на котором разыгрывал встречу с Кравцовым сразу после матча. Анастасия сделала ставку в 25 тысяч гривен, которую сразу перебила Зотова, увеличив ставку на тысячу. Сразу после этого Юзьвак выкрикнула 27 тысяч. Когда Слава понял, что они готовы отдать за разговор с ним большие суммы, он принял неожиданное решение. Кравцов объявил, что даст за этот лот тройную сумму, а участницы "торгов" смогут с ним пообщаться.

Сначала Кравцов с девушками общался о спорте, но затем они перешли к более личным темам. Анастасия рассказала, что после своего сезона "Холостяка" сошлась с бывшим парнем.

Девушка поделилась, что после переезда в Лондон она чувствовала себя очень одиноко. Юзьвак хотела видеть возле себя партнера, который ощущался бы как "человек-дом". Впоследствии бывший начал отвечать ей на Instagram-stories, увидев, что она в Лондоне и уделял знаки внимания. Анастасия решила дать этим отношениям еще один шанс, надеясь, что возлюбленный примет ее сферу занятости, однако этого не произошло.

"Медиа не будет работать, Медиа - это не то. Ты в Лондоне. Надо найти что-нибудь нормальное", - цитировала слова бывшего Анастасия.

После этого пара разошлась. По словам Анастасии, она до последнего верила, что все изменится к лучшему.

Затем зашел разговор за детей и Юзьвак заявила, что хотела бы троих детей. Девушка поделилась, что чувствует в себе очень много энергии для материнства.

Впоследствии Кравцов попросил Диану с Анастасией подождать немного и вернулся к ним с розой. Несмотря на надежду Юзьвак - он подарил ее Диане и пригласил ее в проект, объяснив это "особым контактом", который ощутил во время разговора.

"Он мне действительно понравился. Даже немного больно стало", - прокомментировала решение Славы Анастасия.

Что известно об Анастасии Юзьвак

Анастасия принимала участие в 13 сезоне "Холостяка", главным героем которого был ветеран войны Александр "Терен" Будько. Она стала одной из двух финалисток и дошла до последнего выпуска вместе с Инной Белень. Однако 27 декабря 2024 года Терен избрал Инну, а с Анастасией попрощался.

"Все так органично как-то складывалось. Тема по теме. В каждом эпизоде я так раскрывалась, сама для себя даже. Я этого не ожидала. С Сашей так же… Я ничего не хотела бы изменить", - говорила Юзьвак в интервью Styler .

После завершения реалити Юзьвак вернулась в Лондон, где жила до участия в шоу. Она получила образование в Regent's University London по направлению цифровых медиа и коммуникаций, маркетинга и связей с общественностью. Также Анастасия развивала личный блог, интересовалась психологией, духовными практиками, астрологией и тарологией.

В личной жизни девушки после проекта произошли изменения. В мае 2025 стало известно, что она возобновила отношения с бывшим парнем Рикардо из Бразилии. До участия в шоу они встречались примерно два с половиной года, а после разрыва снова сблизились.

В то же время, с Александром Тереном после завершения проекта Анастасия больше не виделась и не общалась. Об этом она рассказала в январе 2025 года.