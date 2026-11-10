Чи платять учасницям "Холостяка" гонорар: Марія Захватова розкрила деталі

Чи платили учасницям "Холостяка-15" за зйомки

За словами Марії Захватової, учасницям проєкту видавали добові. Водночас вона не стала уточнювати суму виплат і зазначила, що не впевнена, чи може розголошувати такі подробиці.

"Я не знаю, чи це можна говорити, але нам такі собі добові видавали", - поділилася дівчина.

Марія також розповіла, що загалом умови проживання не здавалися їй надто складними. Однак певні обставини створювали додатковий дискомфорт. Зокрема, учасницям було непросто через неможливість щодня спілкуватися з рідними.

Як дівчата харчувалися та чи прибирали в будинку

За словами Захватової, у будинку одночасно проживали близько 15 учасниць, а також перебувало чимало представників знімальної команди. Через насичений графік зйомок дівчатам не завжди вистачало часу на повноцінне харчування.

Продукти вони купували самостійно: раз на кілька днів їх відвозили до супермаркету. Також можливість придбати їжу з'являлася під час виїздів на побачення.

"Ми не встигали нормально поїсти, попити і все таке", - згадала Марія.

Іноді доводилося готувати щось швидке, щоб перекусити між зйомками.

Наприклад, за словами учасниці, Христина Горняк варила для дівчат пельмені. Вони швидко їли та поверталися до роботи перед камерами.

Захватова вважає, що організаторам варто було б передбачити доставку продуктів або готової їжі, адже за щільного графіка не завжди було зручно самостійно ходити до магазину.

Чи були конфлікти через побут

Попри велику кількість дівчат, серйозних суперечок через прибирання, за словами Марії, не виникало. Кожна учасниця відповідала за порядок після себе.

"Кожна за собою, сварок через це не було", - розповіла вона.

Водночас повноцінно облаштувати особистий простір дівчата фактично не встигали. Вони жили на валізах і навіть не розкладали всі свої речі, адже більшу частину часу займали зйомки та підготовка до них.

Марія Захватова (фото: instagram.com/zakhvatova_mari)

Чи платили "Холостяку" за зйомки у шоу

Зазначимо, що герой минулого сезону шоу "Холостяк" - актор Тарас Цимбалюк в інтерв’ю для подкасту Okay Eva розповів про фінансовий бік своєї участі в проєкті.

За словами артиста, він не розглядав шоу як можливість заробити, однак не хотів витрачати час і сили на зйомки без оплати. Тому ще на етапі домовленостей із продюсерами Цимбалюк запропонував прив’язати гонорар до кількості знімальних днів і встановити оплату на рівні його звичайної ставки за роботу в повнометражному кіно.

Актор також пояснив, що участь у проєкті мала для нього іншу важливу мету - залучити нову аудиторію та посилити власну впізнаваність. Він не приховував, що медійність є важливою складовою його професійної діяльності.

Крім того, після участі в реаліті Цимбалюк переглянув свої професійні розцінки та підвищив їх. Водночас точну суму гонорару за "Холостяк" артист не назвав.