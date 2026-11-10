Платят ли участницам "Холостяка" гонорар: Мария Захватова раскрыла детали

Платили ли участницам "Холостяка-15" за съемки

По словам Марии Захватовой, участникам проекта выдавали суточные. В то же время, она не стала уточнять сумму выплат и отметила, что не уверена, может ли разглашать такие подробности.

"Я не знаю, можно ли это говорить, но нам такие себе суточные выдавали", - поделилась девушка.

Мария также рассказала, что в целом условия проживания не казались ей слишком сложными. Однако некоторые обстоятельства создавали дополнительный дискомфорт. В частности, участникам было непросто из-за невозможности ежедневно общаться с родными.

Как девушки питались и убирали ли в доме

По словам Захватовой, в доме одновременно проживало около 15 участниц, а также находилось немало представителей съемочной команды. Из-за насыщенного графика съемок девушкам не всегда хватало времени на полноценное питание.

Продукты они покупали самостоятельно: раз в несколько дней их отвозили в супермаркет. Также возможность приобрести еду появлялась при выезде на свидание.

"Мы не успевали нормально поесть, попить и все такое", - вспомнила Мария.

Иногда приходилось готовить что-нибудь быстрое, чтобы перекусить между съемками.

Например, по словам участницы, Кристина Горняк варила для девушек пельмени. Они быстро ели и возвращались к работе перед камерами.

Захватова считает, что организаторам стоило бы предусмотреть доставку продуктов или готовой пищи, ведь при плотном графике не всегда было удобно самостоятельно ходить в магазин.

Были ли конфликты из-за быта

Несмотря на большое количество девушек, серьезных споров из-за уборки, по словам Марии, не возникало. Каждая участница отвечала за порядок после себя.

"Каждая за собой, ссор из-за этого не было", - рассказала она.

В то же время полноценно обустроить личное пространство девушки фактически не успевали. Они жили на чемоданах и даже не разкладывали все свои вещи, ведь большую часть времени занимали съемки и подготовка к ним.

Мария Захватова (фото: instagram.com/zakhvatova_mari)

Платили ли "Холостяку" за съемки в шоу

Отметим, что герой прошлого сезона шоу "Холостяк" - актер Тарас Цымбалюк в интервью для подкаста Okay Eva рассказал о финансовой стороне своего участия в проекте.

По словам артиста, он не рассматривал шоу как возможность заработать, однако не хотел тратить время и силы на съемки без оплаты. Поэтому на этапе договоренностей с продюсерами Цымбалюк предложил привязать гонорар к количеству съемочных дней и установить оплату на уровне его обычной ставки за работу в полнометражном кино.

Актер также пояснил, что участие в проекте имело для него другую важную цель - привлечь новую аудиторию и усилить собственную узнаваемость. Он не скрывал, что медийность является важной составляющей его профессиональной деятельности.

Кроме того, после участия в реалити Цимбалюк просмотрел свои профессиональные расценки и повысил их. В то же время, точную сумму гонорара за "Холостяк" артист не назвал.