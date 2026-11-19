Ірочка Пономаренко з "Холостяка" натякнула на нові стосунки: перші фото із загадковим обранцем
Ірина Пономаренко, відома як Ірочка з 14-го сезону "Холостяка", поділилася романтичними знимками. Однак імені свого супутника блогерка в дописі не оприлюднила.
Якими фотографіями поділилася Ірочка та як раніше коментувала особисте життя, розповідає Styler.
Що Ірочка показала у соцмережах
У власному TikTok Пономаренко опублікувала карусель із двох світлин і підписала словами з пісні "My Moon My Man". На першій вона позує сама біля цегляної будівлі, а на другій чоловік тримає її на руках, поки вона обіймає його за плечі.
На іншій публікації в TikTok, серед інших світлин була та, на якій було видно того ж чоловіка. Він схилив голову, тож його обличчя на фото не видно.
В Instagram Stories блогерка також показала кадр із кухні, де, схоже, готують сирники. На фото видно руки з татуюваннями, ніж та присипану борошном стільницю.
На зображенні Ірина прикріпила відповідь підписниці на її історію: "Прикольно коли є кому готувати))", під яким Пономаренко написала: "Прикольно))".
Хто саме готує та для кого, у сторіз не зазначено. Прямого підтвердження нових стосунків у цих публікаціях також немає.
Що Ірочка раніше розповідала про особисте життя
У липні 2026 року в інтерв'ю Люкс ФМ Пономаренко відмовилася уточнювати, чи ходила на побачення з відомими чоловіками.
"Я не розказую про особисте, тому залишу це в секреті", - пояснила вона.
Блогерка припускала, що розповість про стосунки, коли зустріне близьку людину та буде готова поділитися цим публічно. Водночас не виключала, що вирішить залишити їх приватними.
А вже у серпні під час розмови з журналісткою Ангеліною Пичик Ірочка говорила, що її серце вільне, хоча на побачення вона ходить.
Як завершилася історія Ірочки на "Холостяку"
Ірина увійшла до трійки фіналісток 14-го сезону шоу, головним героєм якого був Тарас Цимбалюк. Актор попрощався з нею перед фінальною церемонією.
У січні 2026 року в інтерв'ю Славі Дьоміну, Пономаренко згадувала, що під час прощання засумнівалася у щирості Тараса.
"Він мене проводжає - і в цей момент я розумію, що, напевно, усе це було грою з його боку. Найголовніше, що з мого боку це все було по-справжньому. Здавалося, що відчувала його реальні емоції", - сказала Ірочка.
Також вона зазначила, що після зйомок постшоу вони з актором більше не бачилися, а листувалися лише щодо спільного допису в Instagram.
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