До чого сняться живі та зів'ялі квіти

У книзі Густава Міллера Ten Thousand Dreams Interpreted квіти, які розпускаються в саду, символізують задоволення та здобутки, якщо вони яскраві й свіжі. Білі рослини автор пов'язував із сумом, а зів'ялі та мертві - з розчаруваннями й несприятливими обставинами.

Інше трактування пропонує Задкіель у збірці The Universal Dream Book (1923):

збирати красиві й запашні квіти - до достатку та успіху в починаннях;

складати з них букет - до щасливого шлюбу;

бачити, як букет розсипається - до зруйнованих надій;

бачити зів'ялі квіти - до проблем зі здоров'ям.

Що означає зривати, дарувати або отримувати квіти уві сні

У різних сонниках такі сюжети мають різні значення.

Збирати квіти - за Задкіелем, це символ достатку та майбутнього успіху. В іншій частині його збірки такий сюжет також пов'язаний із раннім і вдалим шлюбом;

- за Задкіелем, це символ достатку та майбутнього успіху. В іншій частині його збірки такий сюжет також пов'язаний із раннім і вдалим шлюбом; Отримати букет у подарунок - Міллер трактував отримання букета з різних квітів молодою жінкою як знак численних шанувальників;

- Міллер трактував отримання букета з різних квітів молодою жінкою як знак численних шанувальників; Складати букет - Задкіель пов'язував цей образ із приємним подружнім життям;

- Задкіель пов'язував цей образ із приємним подружнім життям; Розсипати квіти - у соннику Задкіеля це несприятливий символ, який означає зруйновані сподівання.

До чого сняться троянди, ромашки та хризантеми

Міллер окремо описував значення деяких квітів.

Троянди - квітучий кущ дамаських троянд він пов'язував із майбутнім весіллям у родині та здійсненням сподівань. Водночас троянда, яку закоханий дарує або вкладає у волосся коханої, у цьому соннику означає можливий обман.

- квітучий кущ дамаських троянд він пов'язував із майбутнім весіллям у родині та здійсненням сподівань. Водночас троянда, яку закоханий дарує або вкладає у волосся коханої, у цьому соннику означає можливий обман. Ромашки - букет ромашок символізує сум. Однак прогулянка квітучим ромашковим полем у сонячну погоду має протилежне значення: щастя, здоров'я та добробут.

- букет ромашок символізує сум. Однак прогулянка квітучим ромашковим полем у сонячну погоду має протилежне значення: щастя, здоров'я та добробут. Хризантеми - збирати білі квіти означає втрати й розгубленість, а кольорові - приємні зустрічі та події.

Як Фрейд і Юнг пояснювали квіти у сновидіннях

У психоаналітичному підході квіти не мають одного універсального значення.

Зигмунд Фрейд у праці "Тлумачення сновидінь" (1900) розглядав образ квітів у контексті конкретного сну пацієнтки. Букет у цьому прикладі поєднував особисті спогади, асоціації та переживання, пов'язані з подарунками й стосунками. Тому символ потрібно розглядати разом з історією людини, а не окремо від неї.

Карл Юнг також приділяв увагу символічній мові сновидінь. Він розглядав сни як прояви психічного життя, які можуть допомогти краще зрозуміти несвідомі переживання. У його підході важливо враховувати особисті асоціації людини, а не застосовувати готове значення до кожної квітки.