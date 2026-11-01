Гороскоп на 2-8 листопада: Стрільцям, Водоліям і Рибам усміхнеться удача
На початку листопада ретроградний Меркурій принесе нові можливості, а астрологічні події 4 та 7 листопада підштовхнуть до змін і рішучих кроків.
Styler з посиланням на Your Tango розповідає, яким знакам Зодіаку період із 2 до 8 листопада обіцяє особливі шанси.
Стрілець
Для Стрільців тиждень із 2 до 8 листопада може стати початком періоду нових можливостей. 4 листопада з'єднання Меркурія із Сонцем у Скорпіоні допоможе перейти від роздумів до конкретних дій.
Не бійтеся братися за те, що раніше відкладали, а також розгляньте можливість невеликої подорожі. Водночас залиште старі образи та страхи в минулому, щоб вони не заважали вашим планам.
Водолій
Водоліям цього тижня варто згадати, що життя не повинно складатися лише з обов'язків і роботи. 7 листопада з'єднання Місяця з ретроградною Венерою у Терезах нагадає про важливість близьких людей, приємних зустрічей і власних бажань.
Знайдіть час для тих, поруч із ким ви почуваєтеся щасливими. Також подумайте, чого хочете досягти найближчим часом, і не ставте чужі очікування вище за власні мрії.
Риби
Для Риб цей тиждень може відкрити можливість, на яку вони вже майже перестали сподіватися. 4 листопада Меркурій з'єднається із Сонцем у Скорпіоні, створюючи сприятливий момент для важливих розмов і нових ідей.
Уважно перевіряйте електронну пошту та повідомлення: цікава пропозиція або потрібна інформація можуть надійти саме тоді, коли ви цього не очікуєте. Не відмовляйтеся від перспектив лише через те, що раніше вони здавалися недосяжними.
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