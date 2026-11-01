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Гороскопы 01 ноября 2026, 20:09

Гороскоп на 2-8 ноября: Стрельцам, Водолеям и Рыбам улыбнется удача

Один удачный разговор или смелое решение могут открыть двери к тому, о чем вы давно мечтали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Девушка узнает хорошие новости (коллаж: Styler)
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В начале ноября ретроградный Меркурий принесет новые возможности, а астрологические события 4 и 7 ноября подтолкнут к переменам и решительным шагам.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, каким знакам Зодиака период со 2 по 8 ноября обещает особые шансы.

Стрелец

Для Стрельцов неделя со 2 по 8 ноября может стать началом периода новых возможностей. 4 ноября соединение Меркурия с Солнцем в Скорпионе поможет перейти от размышлений к конкретным действиям.

Не бойтесь браться за то, что откладывали раньше, а также рассмотрите возможность небольшого путешествия. Кроме того, оставьте старые обиды и страхи в прошлом, чтобы они не мешали вашим планам.

Водолей

Водолеям на этой неделе следует вспомнить, что жизнь не должна состоять только из обязанностей и работы. 7 ноября соединение Луны с ретроградной Венерой в Весах напомнит о важности близких людей, приятных встреч и собственных желаний.

Найдите время для тех, рядом с кем вы чувствуете себя счастливыми. Также подумайте, чего хотите достичь в ближайшее время, и не ставьте чужие ожидания выше собственных мечт.

Рыбы

Для Рыб эта неделя может открыть возможность, на которую они уже почти перестали надеяться. 4 ноября Меркурий соединится с Солнцем в Скорпионе, создавая подходящий момент для важных разговоров и новых идей.

Внимательно проверяйте электронную почту и сообщения: интересное предложение или нужная информация могут поступить именно тогда, когда вы этого не ожидаете. Не отказывайтесь от перспектив только потому, что раньше они казались недостижимыми.

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