Гороскоп до кінця літа: кому варто готуватися до кар'єрних злетів та розкриття таємниць

Відома астрологиня Інбаал Хонігман поділилася детальним прогнозом, попередивши про одразу кілька доленосних явищ. Головними подіями місяця стануть два затемнення та відкриття енергетичного порталу Ворота Лева, які змусять багатьох переглянути свої життєві пріоритети.

Ворота Лева та несподіваний успіх

Традиційно період Воріт Лева асоціюється з датою 08.08, проте експертка зазначає, що цей енергетичний вплив триватиме протягом багатьох днів місяця, поки зірку Сіріус буде видно на ранковому небі. Це час неймовірної сміливості, сили та нових досягнень, який найбільше відчують на собі Леви.

Вже 12 серпня на нас чекає повне Сонячне затемнення у знаку Лева. За словами астрологині, ця подія стане потужним каталізатором успіху. Затемнення буквально виштовхне багатьох із зони комфорту, змусивши діяти рішуче та досягати поставлених цілей.

Час істини: Місячне затемнення у Рибах

Друга половина місяця принесе кардинально інші енергії. 28 серпня відбудеться Місячне затемнення у знаку Риб. Це магічна дата, коли спадають маски, а всі приховані секрети виходять назовні.

Затемнення - це завжди час початку та кінця, тому кінець місяця ідеально підходить для того, щоб позбутися всього зайвого та вирішити, що ви хочете забрати з собою в осінь, а що назавжди залишити в минулому.

Що чекає на знаки Зодіаку в серпні

Для кожного представника зодіакального кола серпень приготував власні випробування та подарунки:

Овни, Діви та Козероги

Ви будете сфокусовані на складних завданнях, роботі та пошуку нестандартних рішень. Планети вимагатимуть терпіння та уповільнення звичного ритму.

Тельці та Терези

Вами керуватиме Венера. Початок місяця принесе стабільність, а згодом настане неймовірно сприятливий період для облаштування дому, романтики та насолоди увагою таємних шанувальників.

Близнюки та Раки

Бойовий вплив Марса змусить вас активно відстоювати свої інтереси та не миритися з несправедливістю. Ваша інтуїція загостриться до максимуму.

Леви та Стрільці

Справжні улюбленці фортуни цього місяця. Юпітер у Леві гарантує шалений успіх у фінансах, кар'єрі та особистому житті.

Скорпіони та Водолії

Ретроградний Плутон змусить вас переосмислити свої життєві цінності, приділити більше уваги благодійності та, водночас, навчитися турбуватися про власні потреби.

Риби

Затемнення у вашому знаку допоможе екологічно попрощатися з токсичним оточенням та звільнити місце для нових творчих проєктів і кохання.