Гороскоп до конца лета: кому следует готовиться к карьерным взлетам и раскрытию тайн

Известная астролог Инбаал Хонигман поделилась подробным прогнозом, предупредив про сразу несколько судьбоносных явлений. Главными событиями месяца станут два затмения и открытия энергетического портала Ворота Льва, которые заставят многих пересмотреть свои жизненные приоритеты.

Ворота Льва и неожиданный успех

Традиционно период Ворот Льва ассоциируется с датой 08.08, однако эксперт отмечает, что это энергетическое влияние будет продолжаться в течение многих дней месяца, пока звезда Сириус будет видна на утреннем небе. Это время невероятной смелости, силы и новых достижений, которые больше всего почувствуют на себе Львы.

Уже 12 августа нас ждет полное Солнечное затмение в знаке Льва. По словам астрологины, это событие станет мощным катализатором успеха. Затемнение буквально вытолкнет многих из зоны комфорта, заставив действовать решительно и достигать поставленных целей.

Время истины: Лунное затмение в Рыбах

Вторая половина месяца принесет кардинально другие энергии. 28 августа произойдет Лунное затмение в знаке Рыб. Это магическая дата, когда падают маски, а все скрытые секреты выходят наружу.

Затемнение - это всегда время начала и конца, поэтому конец месяца идеально подходит для того, чтобы избавиться от всего лишнего и решить, что вы хотите унести с собой в осень, а что навсегда оставить в прошлом.

Что ждет знаков Зодиака в августе

Для каждого представителя зодиакального круга август приготовил собственные испытания и подарки:

Овны, Девы и Козероги

Вы будете сфокусированы на сложных задачах, работе и поиске нестандартных решений. Планеты потребуют терпения и замедления привычного ритма.

Тельцы и Весы

Вами будет управлять Венера. Начало месяца принесет стабильность, а потом наступит невероятно благоприятный период для обустройства дома, романтики и наслаждения вниманием тайных поклонников.

Близнецы и Раки

Боевое влияние Марса вынудит вас активно отстаивать свои интересы и не мириться с несправедливостью. Ваша интуиция накалится до максимума.

Львы и Стрельцы

Настоящие любимцы удачи в этом месяце. Юпитер в Леви гарантирует безумный успех в финансах, карьере и личной жизни.

Скорпионы и Водолеи

Ретроградный Плутон заставит вас переосмыслить свои жизненные ценности, уделить больше внимания благотворительности и одновременно научиться заботиться о собственных потребностях.

Рыбы

Затемнение в вашем знаке поможет экологически проститься с токсичным окружением и освободить место для новых творческих проектов и любви.