Не ігноруйте ці знаки: 9 прикмет, які віщують гроші

Не тільки свербляча долоня - які знаки віщують гроші

Про те, що ліва долоня свербить до грошей, знають, мабуть, майже всі. Але народні прикмети значно цікавіші, якщо придивитися до них уважніше. Наші предки пов'язували з майбутнім достатком не лише відчуття в тілі, а й випадкові знахідки, поведінку птахів, дрібні побутові ситуації та навіть те, що відбувається з одягом.

Звичайно, жодна прикмета не може передбачити реальний дохід чи гарантувати збагачення. Це частина народної культури та давніх уявлень про удачу. Але деякі з таких повір'їв настільки незвичайні, що їх цікаво перевірити хоча б заради цікавості.

Якщо гроші буквально трапляються на шляху

Знайти монету.

Одна з найвідоміших грошових прикмет пов'язана із випадковою знахідкою. Якщо людина помічала монету на землі, це сприймали як добрий знак і можливий прибуток у майбутньому. Водночас у різних традиціях існували застереження щодо грошей, знайдених на перехрестях - їх могли вважати небажаною знахідкою.

Побачити нову купюру.

У народних уявленнях сама поява грошей могла сприйматися як своєрідний "сигнал" достатку. Особливо якщо гроші приходили несподівано - наприклад, людина знаходила забуту купюру в кишені старої куртки.

Отримати подарунок або повернення старого боргу.

Несподівані гроші вважали доброю прикметою: мовляв, якщо фінанси приходять без запланованого заробітку, за ними може послідувати ще один приємний прибуток.

Дивні дрібниці, які теж вважали грошовими знаками

Свербить ліва долоня.

Це, мабуть, найвідоміша прикмета з усіх. За одним із поширених народних тлумачень, ліва долоня свербить до отримання грошей. Саме тому таку дрібну фізіологічну особливість століттями пов'язували з майбутнім прибутком.

Розв'язався лівий шнурок.

Дещо дивніша прикмета, але в народних віруваннях випадкові проблеми з одягом або взуттям іноді теж отримували символічне значення. Якщо шнурок раптом розв'язався без очевидної причини, це могли сприймати як знак майбутніх змін, зокрема й фінансових.

Птах залишив "подарунок" на одязі.

Навряд чи хтось буде радий такій ситуації в реальному житті. Але народна прикмета тут напрочуд оптимістична: забруднений птахом одяг часто вважали провісником грошей або приємної несподіванки.

Побачити голубів біля свого дому.

Птахи в українській традиції нерідко мали символічне значення. А їхня поява поруч із домом могла сприйматися як добра звістка. У сучасних збірниках народних прикмет поведінку голубів також пов'язують із позитивними змінами та достатком.

Що ще варто помічати

Гроші прийшли саме тоді, коли ви їх не чекали.

Несподіваний бонус, повернення давнього боргу чи навіть знайдена вдома купюра - у народній традиції будь-який такий випадок легко перетворювався на добрий знак. Вважалося, що несподіваний прибуток може стати передвісником наступних фінансових можливостей.

У домі постійно з'являються дрібні гроші.

Монети в кишенях, сумках, між подушками дивана чи в старій шухляді - звичайна побутова ситуація, але народні повір'я радили не ставитися до неї байдуже.

Вважалося, що дім, у якому гроші «не переводяться», має особливу фінансову удачу.

Вам часто дарують гроші.

Якщо останнім часом ви несподівано отримали кілька грошових подарунків, у народі це могли сприймати як знак достатку. Особливо добре, якщо гроші приходили від різних людей і без попередньої домовленості.

Головне - не пропустити хороший знак

Найцікавіше в таких прикметах те, що вони змушують звертати увагу на звичайні речі. Свербіж долоні, знайдена монетка, випадкова купюра в кишені чи несподіваний подарунок самі по собі нічого не гарантують. Але в народній культурі саме такі дрібниці часто ставали символами майбутніх змін.

Тож якщо сьогодні вам трапилася одна з цих ситуацій - можна просто усміхнутися і сприйняти її як добрий знак. А справжнє фінансове благополуччя, звісно, залежить уже не від прикмет, а від реальних рішень, роботи та можливостей.