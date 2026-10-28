Коли стригтися у листопаді 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем

Фази Місяця у листопаді 2026

Перш ніж обирати дату для стрижки, варто врахувати основні фази Місяця. У листопаді вони припадають на такі дні:

1-8 листопада - спадний Місяць

- спадний Місяць 9 листопада - Молодик

- Молодик 10-23 листопада - зростаючий Місяць

- зростаючий Місяць 24 листопада - Повня

- Повня 25-30 листопада - спадний Місяць.

Чи можна стригтися у Молодик

Молодик у Місячному календарі символізує початок нового циклу. Цей день не вважають найкращим для експериментів із зовнішністю, тому радять перенести кардинальну зміну образу на іншу дату.

Якщо ви орієнтуєтеся на такі прикмети, 9 листопада можна присвятити вибору зачіски, пошуку референсів і консультації з майстром, а саму стрижку запланувати на інший день.

Чи можна стригтися у Повню

Повня припадає на 24 листопада. У традиційних календарях цей день іноді пов’язують із підвищеною емоційністю та радять не ухвалювати імпульсивних рішень щодо зовнішності.

Якщо ви давно мрієте про коротку стрижку або різку зміну кольору, краще заздалегідь визначитися з бажаним результатом, а не обирати його спонтанно. Водночас немає наукових підстав вважати, що стрижка в Повню сама по собі погіршує стан волосся.

1-8 та 25-30 листопада: час для підтримання форми

Спадний Місяць традиційно асоціюють зі збереженням результату. Тому ці дати можна розглянути, якщо ви хочете лише трохи підрівняти кінчики, освіжити стрижку або підтримати її форму.

Такий варіант може бути зручним для тих, хто не планує кардинальних змін і хоче зберегти звичний образ. Однак те, як довго стрижка залишатиметься охайною, залежить передусім від її форми, структури волосся та швидкості його росту, а не від фази Місяця.

10-23 листопада: період для оновлення зачіски

Зростаючий Місяць традиційно вважають сприятливим часом для тих, хто хоче освіжити образ. Якщо ви давно планували прибрати посічені кінчики, змінити довжину або спробувати нову форму стрижки, можна розглянути дати з 10 до 23 листопада.

Цей період також можна використати для візиту до майстра перед важливими зустрічами, святами чи іншими подіями наприкінці місяця. Якщо хочеться кардинальних змін, заздалегідь обговоріть із перукарем бажаний результат і догляд, якого потребуватиме нова зачіска.

"Грошові" дні для стрижки у листопаді

У народних прикметах окремим датам Місячного календаря приписують символічний зв’язок із фінансовою удачею, достатком і новими можливостями.

Через це їх іноді називають "грошовими" днями для стрижки.

Щоб залучити удачі та гроші, треба стригтися у такі дати: 6, 13, 19 та 29 листопада.

Важливо врахувати: науково підтвердженого переліку таких дат немає.

Як обрати дату для стрижки