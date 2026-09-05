Матвій - ім'я, яке обирають тисячі батьків: що воно означає та чому стало таким популярним

Особливе значення

Матвій - ім'я давньоєврейського походження. Воно походить від імені Матітьягу, яке пов’язують зі значенням "дар Божий", "дарований Богом".

Через грецьку та латинську традиції ім’я поширилося в християнському світі. Саме тому воно має багато близьких форм у різних мовах: Matthew в англійській, Matthäus у німецькій, Mateusz у польській.

В українській мові закріпилася форма Матвій, яка сьогодні звучить коротко й сучасно, хоча має багатовікове церковне та культурне коріння.

Особливе місце ім’я займає у християнській традиції завдяки апостолу та євангелісту Матвію, одному з дванадцяти апостолів. Саме його ім'я носить Євангеліє від Матвія.

До речі, популярність Матвія в Україні помітно зросла. У 2026 році воно увійшло до десятки найпопулярніших чоловічих імен для новонароджених, що показує: давні імена знову впевнено повертаються в моду.

Який характер приписують Матвію

Звичайно, саме ім'я не визначає характер людини. Проте в традиційних описах Матвія часто представляють як спокійного, врівноваженого та відповідального чоловіка.

У дитинстві Матвію приписують допитливість і спостережливість. Така дитина може не прагнути постійно бути в центрі уваги, зате уважно слухати, запам’ятовувати деталі та цікавитися тим, що відбувається навколо.

У дорослому віці власника цього імені традиційно описують як людину, яка цінує стабільність і не любить зайвої метушні. Матвій може довго обдумувати рішення, однак якщо вже визначився, то здатен наполегливо рухатися до мети.

Ще одна риса, яку часто пов’язують із цим ім'ям - самостійність. Матвій може прислухатися до порад інших, але остаточний вибір воліє робити сам.

Водночас такі характеристики варто сприймати саме як традиційні уявлення про ім'я, а не як точний опис людини. На характер набагато більше впливають виховання, середовище, життєвий досвід та власний вибір.

Іменини Матвія найчастіше пов'язують із днем пам'яті апостола та євангеліста Матвія - 29 листопада за новоюліанським календарем.

Тож популярність цього імені цілком зрозуміла: Матвій поєднує давнє походження, сильний біблійний символізм і м’яке сучасне звучання. Не дивно, що українські батьки дедалі частіше зупиняють свій вибір саме на ньому.