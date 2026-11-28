Чому корицю вважають символом багатства

Протягом століть кориця була цінною пряністю, яку могли собі дозволити далеко не всі. Її висока вартість та популярність серед заможних людей сприяли появі асоціацій із розкішшю, процвітанням і матеріальним благополуччям.

Як зазначає Wicca Academy, в езотеричних практиках корицю пов'язують з успіхом, захистом та позитивними змінами.

За повір'ями, ця пряність нібито здатна:

залучати фінансове благополуччя;

сприяти появі нових можливостей;

захищати оселю від негативної енергетики;

приваблювати удачу в роботі та бізнесі;

допомагати зберігати достаток у родині.

Саме тому корицю використовують у різноманітних символічних ритуалах, пов'язаних із грошима.

Навіщо кладуть паличку кориці біля вхідних дверей

У народних повір'ях вхідні двері мають особливе значення, адже символізують межу між зовнішнім світом та домашнім простором. Вважається, що саме через поріг до оселі можуть приходити як удача та благополуччя, так і неприємності.

Згідно із сучасними езотеричними практиками, паличка кориці біля входу є своєрідним символом достатку. Як пише Okkult, для такого ритуалу достатньо покласти цілу паличку кориці на невелике блюдце біля вхідних дверей.

Найкращим часом для цього прихильники прикмет вважають перший день місяця, оскільки він символізує початок нового періоду та відкриває можливості для змін.

Як ще використовують корицю за народними прикметами

Паличку кориці також кладуть у гаманець або сумку, де зберігають гроші. За повір'ями, це нібито допомагає покращити фінансове становище.

Крім того, існує прикмета, за якою корицю:

зберігають на кухні як символ добробуту;

додають до ранкової кави для залучення удачі;

розміщують на підвіконні для символічного захисту оселі;

насипають під килимок біля вхідних дверей для залучення достатку.

Чи справді кориця може залучити гроші

Наукових доказів того, що кориця здатна впливати на фінансове становище людини або залучати удачу, немає. Подібні ритуали ґрунтуються на повір'ях та символічних уявленнях.