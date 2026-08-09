Небезпечний Марс змінить знак Зодіаку: у кого почнеться нове життя і кому не пощастить

Що зміниться вже 11 серпня

Як пояснила Соловйова, 11 серпня Марс здійснює інгресію до знаку Рака. В астрології ця планета пов'язана з активністю, фізичною силою, сміливістю, рішучістю, ентузіазмом, пристрастю та волею.

Також до сфер її відповідальності астролог відносить бізнес, зброю, конфлікти та прагнення перемагати.

Рак вважається одним із найнесприятливіших положень для "червоної" планети. У цьому знаку Марс перебуватиме понад півтора місяця - до 28 вересня 2026 року.

Соловйова радить перевірити, в якому секторі особистого радиксу відбуватиметься цей транзит. Саме у відповідній сфері життя, за її словами, може змінитися характер процесів, які відбуваються зараз.

Яким знакам Марс готує сюрпризи

Позитивний вплив Марса у період з 11 серпня до 28 вересня, за прогнозом астролога, можуть відчути представники чотирьох знаків Зодіаку:

Телець

Діва

Скорпіон

Риби.

Особливо сприятливим цей час може стати для представників цих знаків, діяльність яких пов'язана з підприємництвом, керівними посадами та хірургією.

Також Соловйова виділяє професії, що потребують виправданого ризику. Йдеться, зокрема, про каскадерів, охоронців тощо.

Кому варто бути уважнішими

Водночас уважними до дії Марса в Раку в цей період астролог радить бути представникам ще чотирьох знаків. Це:

Овен

Рак

Терези

Козеріг.

Марс залишатиметься у Раку до 28 вересня, тому цей період охопить значну частину серпня та майже весь перший місяць осені.

Яких сфер можуть торкнутися зміни

За прогнозом Соловйової, у цей період можливі зміни в ситуаціях, пов'язаних із новими проєктами, відкриттям бізнесу та реєстрацією компаній.

Також до переліку входять хірургічні операції, купівля автомобіля, побутової техніки, обладнання та інструментів, ремонт техніки й технічне обслуговування автомобіля. Окремо астролог називає великі фізичні навантаження, початок занять новими видами спорту або тренувань, понаднормову роботу.

У період перебування Марса в Раку Соловйова також радить приділити увагу здоров'ю.