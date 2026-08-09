Опасный Марс сменит знак Зодиака: у кого начнется новая жизнь и кому не повезет

Что изменится уже 11 августа

Как пояснила Соловьева, 11 августа Марс осуществляет ингрессию к знаку Рака. В астрологии эта планета связана с активностью, физической силой, смелостью, решительностью, энтузиазмом, страстью и волей.

Также в сферы ее ответственности астролог относит бизнес, оружие, конфликты и стремление побеждать.

Рак считается одним из самых неблагоприятных положений для красной планеты. В этом знаке Марс будет находиться более полутора месяцев - до 28 сентября 2026 года.

Соловьева советует проверить, в каком секторе личного радикса будет проходить этот транзит. Именно в соответствующей сфере жизни, по ее словам, может измениться характер происходящих сейчас процессов.

Каким знакам Марс готовит сюрпризы

Положительное влияние Марса в период с 11 августа по 28 сентября, по прогнозу астролога, могут ощутить представители четырех знаков Зодиака:

Телец

Дева

Скорпион

Рыбы.

Особенно благоприятным это время может стать для представителей этих знаков, деятельность которых связана с предпринимательством, руководящими должностями и хирургиейю

Также Соловьева выделяет профессии, нуждающиеся в оправданном риске. Речь идет, в частности, о каскадерах, охранниках и так далее.

Кому стоит быть внимательнее

В то же время внимательными к действию Марса в Раке в этот период астролог советует быть представителям еще четырех знаков. Это:

Овен

Рак

Весы

Козерог.

Марс будет оставаться в Раке до 28 сентября, поэтому этот период охватит значительную часть августа и почти весь первый месяц осени.

Какие сферы могут затронуть изменения

По прогнозу Соловьевой, в этот период возможны изменения в ситуациях, связанных с новыми проектами, открытием бизнеса и регистрацией компаний.

Также в список входят хирургические операции, покупка автомобиля, бытовой техники, оборудования и инструментов, ремонт техники и техническое обслуживание автомобиля. Отдельно астролог называет большие физические нагрузки, начало занятий новыми видами спорта или тренировок, сверхурочную работу.

В период пребывания Марса в Раке Соловьева также рекомендует уделить внимание здоровью.