12 місце - Телець

Тельці мріють про стабільне кохання, затишок і партнера, на якого можна покластися у будь-якій ситуації. Проте їхня впертість і небажання поступатися часто перетворюють звичайні суперечки на справжні битви за правоту.

11 місце - Лев

Леви хочуть бути коханими, обожнюваними й отримувати максимум уваги від своєї другої половинки. Але їхня потреба постійно бути в центрі уваги іноді змушує партнера почуватися другорядним у власних стосунках.

10 місце - Козоріг

Козороги мріють про серйозні та довготривалі стосунки, однак не завжди вміють показувати свої почуття. Вони настільки зосереджені на роботі, цілях і відповідальності, що романтика часто опиняється десь наприкінці списку пріоритетів.

9 місце - Діва

Діви хочуть ідеального партнера та стосунків, у яких усе буде правильно й гармонійно. Проблема в тому, що їхня схильність помічати найменші недоліки та постійно критикувати може поступово зруйнувати навіть найсильніші почуття.

8 місце - Стрілець

Стрільці мріють про велике кохання, але водночас панічно бояться втратити власну свободу. Щойно стосунки стають надто серйозними або партнер починає вимагати більше уваги, вони можуть віддалятися й шукати привід для втечі.

7 місце - Водолій

Водолії хочуть зустріти людину, яка зрозуміє їх без зайвих слів і прийме з усіма особливостями характеру. Але їхня емоційна відстороненість і звичка приховувати справжні почуття часто змушують партнера сумніватися у взаємності.

6 місце - Близнюки

Близнюки обожнюють закохуватися, фліртувати й відчувати метеликів у животі. Однак їхня мінливість, нерішучість і постійна потреба в нових емоціях можуть зробити стосунки непередбачуваними та виснажливими для партнера.

5 місце - Овен

Овни хочуть пристрасного кохання, у якому не буде місця нудьзі та байдужості. Проте їхня імпульсивність і бажання завжди перемагати в суперечках нерідко змушують партнера втомлюватися від постійних емоційних гойдалок.

4 місце - Скорпіон

Скорпіони мріють про глибоке, майже магічне кохання, у якому можна повністю довіритися іншій людині. Але їхні ревнощі, підозрілість і прагнення все контролювати іноді перетворюють романтичну історію на справжнє випробування.

3 місце - Рак

Раки прагнуть ніжності, турботи та впевненості, що їх любитимуть за будь-яких обставин. Проте надмірна емоційність, образи і схильність замикатися в собі замість відвертої розмови можуть віддалити навіть найближчу людину.

2 місце - Риби

Риби живуть мріями про ідеальне кохання, у якому партнер стане для них і другою половинкою, і найкращим другом. Але їхня схильність ідеалізувати людей, драматизувати ситуації та тікати від незручної правди часто призводить до розчарувань, які вони ж самі й провокують.

1 місце - Терези

Терези найбільше за всіх прагнуть красивої історії кохання, гармонії та романтики. Вони настільки бояться конфліктів і втрати партнера, що можуть замовчувати власні образи, приховувати справжні бажання та накопичувати невдоволення. У результаті стосунки, які могли б стати щасливими, руйнуються через небажання вчасно говорити відверто.